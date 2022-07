Francesca Pascale e Paola Turci, è arrivato il momento: arriva l’indiscrezione sull’ex-compagna di Silvio Berlusconi e la cantante.

Dopo anni di gossip mai smentiti, pare sia davvero arrivato il momento per la cantante Paola Turci e l’ex-compagna di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale, di coronare il loro sogno d’amore.

Le due sono state spesso avvistate insieme, ma fino ad oggi non erano mai uscite ufficialmente allo scoperto; l’indiscrezione riportata da Leggo ha però ottenuto conferme, suscitando la reazione positiva dei fan e, purtroppo, anche l’odio di quegli haters social.

L’indiscrezione riportata da Leggo pare esser confermata: Francesca Pascale e Paola Turci sono pronte a sposarsi. Il matrimonio dovrebbe proprio avvenire nelle prossime ore in una cerimonia intima, in Toscana, anche se sui social le due non hanno diffuso dettagli in merito.

La cantante Paola Turci ha però pubblicato in queste ultime ore due storie dal tono sicuramente diverso; nella seconda, ricondivide gli auguri pubblici di un suo carissimo amico, che ci ha tenuto a farle sapere del suo affetto, mentre la prima purtroppo rappresenta un’altra triste pagina della nostra società.

Un utente infatti ha scritto tramite messaggio privato insulti omofobi alla cantante, che ha risposto allegando allo screen un messaggio molto diretto. “Ignoranza omofobia cattiveria e infelicità in una sola frase” il commento della Turci all’insulto purtroppo ricevuto.

Molti fan, al contrario di alcune persone retrograde e sicuramente maleducate, hanno manifestato sui social tutto l’entusiasmo per il fatidico ‘sì’ della coppia, tanto che alcuni hanno paragonato Francesca e Paola a Jodie Foster e Alexandra Hedison.

Come riporta Leggo, a fare gli auguri alla coppia anche il portavoce di Sentinelli, un’associazione milanese nata con lo scopo di difendere i diritti civili e quelli della comunità LGBTQ+. D’altronde, le due sono sempre state molto attive, anche pubblicamente, nel difendere l’amore a prescindere dal sesso, così come i diritti delle donne e quelli della comunità LGBTQ.