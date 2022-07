Cellulare: fotocamera così la pulisci veramente, ti servirà per le vacanza

Da diverso tempo le macchine fotografiche sono state sostituite dai cellulari: ecco come pulire la fotocamera dello smartphone.

Un tempo era consuetudine acquistare una piccola macchina fotografica digitale per immortalare i momenti più significativi della nostra vita. I cellulari avevano come unico scopo quello di aiutarci a mantenere contatti lavorativi e relazionali, di conseguenza occorreva procurarsi più di uno strumento per le più semplici azioni a cui siamo abituati oggi. Attualmente, le nuove tecnologie ci hanno permesso di usufruire di un tutto in uno, capace non solo di telefonare, mandare messaggi ed sms, ma anche di riprodurre musica, video e di realizzare fotografie strepitose.

Lo smartphone ci permette di creare immagini che neanche le macchinette professionali sono in grado di riprodurre. Parliamo però di dispositivi particolarmente delicati, proprio perché contenenti una serie di elementi all’avanguardia da trattare con estrema cura. Per questo motivo, la manutenzione e la pulizia del nostro smartphone possono fare la differenza sulla durata effettiva del cellulare. Anche la fotocamera va trattata con attenzione: nel prossimo paragrafo, vi spiegheremo nel dettaglio come bisogna procedere con la pulizia.

Cellulari: ecco come pulire la fotocamera

Uno scarso rendimento dal punto di vista delle immagini del cellulare, potrebbe derivare da residui all’interno della fotocamera. Prima di tutto, bisogna capire di quale tipo di sporcizia stiamo parlando, in quanto – in base a questo – potremo scegliere e procedere con l’azione di pulizia.

Nel caso in cui la fotocamera sia piena di polvere oppure sabbia, dobbiamo semplicemente soffiare in prossimità della struttura. Passare un panno in questo caso, rischierebbe di rigare la fotocamera, ottenendo l’effetto opposto. Potete anche usufruire di un compressore, oppure di uno strumento che emani energeticamente una quantità d’aria modesta, in modo da rimuovere polvere, briciole e sabbia in poco tempo.

Se invece facciamo riferimento agli aloni, è sufficiente passare un panno umido direttamente sulla zona interessata. Evitate di procedere con alcol e gel per le mani, in quanto danneggerebbero i pixel, così come l’intera struttura del vostro smartphone. Per igienizzare il cellulare, consigliamo vivamente di acquistare i prodotti appositi presso gli opportuni venditori.