Avocado: questo proprio non lo potevi sapere

L’avocado è sicuramente uno dei frutti più apprezzati, grazie a questo è possibile fare moltissimi piatti gustosi. Inoltre, il suo gusto è inconfondibile, per non parlare dalle notevoli proprietà benefiche. Ma in pochi sanno che può essere utilizzato anche per un altro scopo.

Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Stiamo parlando delle magliette, infatti con l’avocado è possibile tingere diversi tessuti in modo naturale. Per questo motivo, oggi vi sveleremo la tecnica migliore per fare questa operazione. Vediamo nel dettaglio come funziona e cosa serve.

Avocado: usalo per tingere le tue magliette

Non è facile scegliere l’avocado giusto, spesso o è troppo maturo o troppo acerbo, la cosa migliore sarebbe quella di farsi dare un consiglio dal fruttivendolo. Ma sicuramente il suo gusto è delizioso, grazie a questo frutto possiamo preparare salse, insalate e piatti gustosi.

In pochi però sanno che il suo seme può essere utilizzato per tingere magliette e i tessuti. Per procedere con questa operazione è necessario lavare bene e asciugare il seme dell’avocado, per eliminare ogni traccia di polpa.

Poi andiamo a tagliare il seme in piccolissime parti, potete aiutarvi con una grattugia. Ora, versiamo i pezzi del seme in una pentola piena d’acqua da lasciare in ebollizione per circa 30 minuti.

Ad un certo punto, noterete che il liquido si sarà tinto di rosso, questo vuol dire che è proto per essere utilizzata. Ora lasciate a riposare l’acqua per tutta la notte. Intanto, potete scegliere quale maglietta volete tingere.

Ora mettete sul fuoco una pentola e versate al suo interno una parte di aceto di vino e quattro parti di acqua. Immergete la maglietta che volete tingere e portate ad ebollizione. Poi fate riposare per una notte.