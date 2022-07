Capelli: cosa mangiare per una ricrescita rapidissima

Ti piacerebbe far crescere velocemente i tuoi capelli? Non preoccuparti, ecco gli alimenti che devi mangiare per averli ancora più lunghi. Scopriamo nel dettaglio come fare e cosa serve.

Sappiamo tutti quanto sia importante prendersi cura della propria chioma, spesso per mancanza di tempo o voglia tendiamo a sottovalutare il problema. Ma attenzione, con il passare del tempo questi tenderanno a sfibrarsi e a spezzarsi, ecco perché dovreste intervenire il prima possibile.

Ci sono diversi rimedi naturali per garantire ai nostri capelli di essere sani, come ad esempio utilizzare prodotti senza allergeni e sostanze chimiche, non usare piastra e phon e mettere sempre un olio essenziale per idratarli.

Attenzione però, per avere una chioma perfetta non è sufficiente occuparsi solo della loro cura con prodotti e quant’altro. Infatti, per riuscire a farli crescere, in molti consigliano di mangiare determinati alimenti. Siete curiosi di scoprire quali sono? Vediamoli insieme.

Capelli lunghi: falli crescere mangiando questi alimenti

Per avere i capelli sani è fondamentale anche prestare attenzione alla propria dieta, specialmente sulla frutta che decidiamo di mangiare. Infatti, la nostra chioma necessita di una serie di nutrienti essenziali per crescere forti e sani, ecco perché la frutta è una delle prime cose da dover integrare.

Uno dei frutti più consigliati è sicuramente la pesca, questa è ricca di vitamine e di minerali estremamente vantaggiosi per la salute dei capelli. Al suo interno possiamo trovare moltissima Vitamina A e C, potassio, fibre e molto proteine. Consigliato sopratutto in estate, per via del suo sapore.

Un altro frutto adatto alla crescita dei capelli è senza dubbio la banana, questa è ricca di vitamina B, che consentano di eliminare quelle fastidiose doppie punte ed evitare la rottura dei capelli. Ma non è finito qui, anche la mela è super consigliata per il benessere della nostra chioma. Questa infatti è in grado di rendere i capelli più forti, resistenti e voluminosi.

Anche le fragole sono in grado di apportare diversi benefici ai nostri capelli grazie alla presenza di vitamina B5, questa infatti rallenta il processo di caduta. Infine, ricordatevi di mangiare molti agrumi, questi sono noti a tutti per l’elevata concentrazione di vitamina C che è in grado di rafforzare i nostri capelli.

Voi cosa ne pensate?