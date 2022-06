Uomini e Donne: torna veramente lei? Wow!

Atteso il ritorno di una delle principali protagoniste di Uomini e Donne. I telespettatori impazziranno: torna veramente lei?

Sono attese grandi novità per Uomini e Donne. Il programma in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi potrebbe stupire ancora una volta i suoi moltissimi telespettatori che, negli anni, si sono appassionati così tanto da essersi affezionati a molti dei protagonisti che hanno fatto la storia del programma.

I telespettatori potranno infatti gioire per quella che sarà una grandissima novità della prossima stagione del programma. Secondo alcuni rumors, infatti, sarebbe atteso il ritorno di una delle più grandi protagoniste di Uomini e Donne degli ultimi anni. Ecco di chi stiamo parlando.

Karina Casella torna a Uomini e Donne? Ecco le indiscrezioni

Dopo i rumors, arrivano le conferme. Karina Cascella ha affermato infatti che le piacerebbe tornare a Uomini e Donne ed essere ancora protagonista. Tramite il suo account Instagram, infatti, la bella Karina ha spiegato ai suoi fan di essere ancora molto legata al programma condotto da Maria De Filippi.

Dunque, sembra esserci davvero una grande volontà da parte di Karina di tornare a far parte del programma Mediaset, pur specificando che non è un vero e proprio annuncio di ciò che effettivamente avverrà. Il suo, infatti, è stato più un voler dichiarare quello che è il suo sogno nel cassetto: “A Uomini e Donne tornerei anche domani – ha spiegato Cascella in un post sul suo profilo Instagram ufficiale – è stata la mia prima “casa” e mi divertirei da morire. Ne avrei di cose da dire lì ad alcuni…specie del Trono Over”.

Dunque, la bella Karina non si è nascosta affatto e ha mostrato a tutti quelle che sono le sue ambizioni per l’immediato futuro. La protagonista delle precedenti edizioni del programma di dating ha infatti le idee chiare riguardo ciò che vorrebbe per la sua carriera, dimostrando al pubblico che tiene ancora moltissimo al programma di Maria De Filippi.

È stata proprio la sua carriera al centro di alcune domande poste da molti suoi fan. Una sua follower, infatti, le ha chiesto se avesse mai preso in considerazione una sua partecipazione al Grande Fratello. Tuttavia, Karina ha risposto con un secco no: “Per carità. Non ci penso neanche lontanamente”.