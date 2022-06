Salse: allerta alimentare, massima attenzione!!

I prodotti che vengono ritirati dal commercio, sono di solito quei prodotti che sono dannosi alla nostra salute. Ecco il motivo per cui il Ministero della Salute decide il ritiro, viene fatto in maniera del tutto preventiva per scongiurare qualsiasi problema di allergie, contaminazioni, batteri o altro che a volte possono essere anche fatali e letali.

Cosa fare per avere maggiori informazioni in merito? Bisogna assolutamente monitorare il sito ufficiale del Ministero, nell’area dedicata agli avvisi, dove ci sono tutte le allerte in merito. Proprio su questa pagina vi sono delle informazioni molto importanti che danno le giuste spiegazioni in merito al prodotto e cosa contiene nello specifico che può essere pericoloso.

A quale prodotto prestare attenzione Si tratta di due lotti del prodotto e riguarda un marchio di salse molto conosciuto e utilizzato. Dopo avere appreso la notizia tutti sono rimasti basiti.

Si tratta del marchio A’ Luna Suttile, nello specifico è il condimento ai friarielli e ai carciofi. A causa della presenza della proteina di arachide, che non era presente sull’etichetta, ecco il motivo dell’allarme.

Per quanto riguarda i lotti, sono due il primo, il condimento ai friarelli, è venduto in vasi da 580 grammi e con numero di lotto 313/19A22.

Circa il secondo lotto si tratta del condimento con i carciofi, venduto in vasi da 570 grammi e con numero di lotto 313/19A22. Circa l’azienda, si tratta della napoletana Sole e Terra del Vesuvio Srl. Chiunque avesse acquistato questi lotti devono assolutamente non consumarli e riportarli in negozio

Questi lotti sono estremamente pericolosi soprattutto per tutti coloro che sono allergici agli arachidi, visto che sull’etichetta non vi è alcuna segnalazione. Quindi è importantissimo segnalare la presenza di questi arachidi per evitare dei danni importanti.

Ma anche oltre la pubblicazione nell’area dedicata del sito del Ministero è fondamentale per allertare, oltre a porre dei cartelloni nei negozi che informano in merito alla presenza di arachidi in queste salse che sono regolarmente consumate ma che non devono esserlo da chi ha delle allergie.