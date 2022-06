Piedi e Caviglie: sgonfiali velocemente e ti stupirai

Ecco un modo molto efficace e semplice da eseguire che ti permetterà di sgonfiare piedi e caviglie velocemente

A causa del gran caldo che ha investito il nostro Paese nelle ultime settimane non è per niente difficile avere piedi e caviglie gonfi. Questo può essere causato, oltre che dalle lunghe camminate con scarpe piuttosto scomode, anche dalle alte temperature che possono influenzare le nostre articolazioni.

Prendere misure di precauzione, dunque, è davvero molto importante per non incorrere in spiacevoli conseguenze che potrebbero ampliare ulteriormente il problema. Ecco, dunque, un modo molto efficace e semplice da eseguire che ti permetterà di sgonfiare piedi e caviglie velocemente.

Come sgonfiare piedi e caviglie

Il gonfiore di piedi e caviglie un problema particolarmente diffuso tra le donne, in quanto sono colore che soffrono maggiormente di ritenzione idrica. È importante, dunque, svolgere una diffusa e costante attività fisica che permette una maggiore circolazione del sangue oltre a rafforzare notevolmente la muscolatura del proprio organismo.

Da non dimenticare l’importanza di condurre un’alimentazione sana ed equilibrata, in modo da evitare quegli alimenti particolarmente dannosi per il nostro organismo. Dunque, è consigliabile cibarsi di prodotti utili per il drenaggio, come le tisane realizzate con ingredienti naturali.

Ma questi appena elencati non sono di certo gli unici rimedi da praticare per tutelare i nostri piedi e le nostre caviglie. Esistono, infatti, alcuni esercizi da mettere in pratica che si riveleranno certamente molto efficaci per questo obiettivo.

Ecco, quindi, il primo esercizio che vogliamo proporvi per le vostre caviglie. Per prima cosa, è necessario sedersi e allungare le gambe, poi con un movimento cauto piegare il piede in avanti e indietro, facendo in modo di stendere bene la caviglia.

Nel secondo esercizio sarà sufficiente ruotare completamente le caviglie. Possiamo ruotare prima verso destra e poi verso sinistra, compiendo movimenti cauti e precisi, senza dover necessariamente esagerare con la forza utilizzata.

Come ultimo esercizio è possibile dedicarsi in maniera particolare alla cura dei propri piedi. Con dei movimenti precisi aprite le dita e richiudetele. Ripetete tutti e tre gli esercizi appena mostrati almeno venti volte.

Come abbiamo detto prima, infine, uno dei modi migliori per scongiurare che piedi e caviglie si gonfino è quella di utilizzare meno sale possibile.