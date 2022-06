Farmaci e caldo: non farlo mai

Fonti ed evidenze: Green me

I farmaci e le alte temperature non vanno assolutamente d’accordo, pertanto occorre seguire qualche accortezza in più nella stagione estiva.

La stagione estiva non esula l’essere umano dall’assunzione di farmaci. Generalmente, si sconsiglia di abusarne, in quanto le alte temperature potrebbero contribuire ad un ulteriormente indebolimento del fisico. Tuttavia, se parliamo di farmaci di cui non si può evitare l’assunzione quotidiana, occorre seguire qualche accortezza.

Il caldo torrido infatti può danneggiare la struttura e la soluzione stessa del farmaco, rendendolo inefficace e – in alcuni casi – addirittura tossico. Nel prossimo paragrafo, esponiamo alcune linee guida relative alla loro conservazione, pubblicate dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa).

Farmaci e caldo: la mini-guida proposta dall’Aifa

Ogni farmaco dovrebbe presentare sull’apposito foglio illustrativo le giuste modalità di conservazione . In generale, qualsiasi sia il medicinale in questione, le fonti di calore potrebbero danneggiarne il contenuto, rendendolo fondamentalmente inefficace. La temperatura massima non deve superare i 25 gradi , pertanto consigliamo di conservarlo in un luogo fresco e asciutto (in frigorifero ad esempio). Nei lunghi tragitti, potete inserirlo in un contenitore termico.

L'esposizione a fonti di calore intense non deve andare oltre due o tre giorni. Questo potrebbe comportare una perdita di efficacia e – in alcuni casi – una vera e propria tossicità del farmaco assunto. E' quindi altamente sconsigliato conservare i medicinali in auto.

Nella stagione estiva, è preferibile prediligere le soluzioni solide, meno suscettibili all'effetto delle alte temperature rispetto ai farmaci spray o liquidi.

Nell'eventualità in cui il paziente necessiti l'assunzione di più farmaci, è bene conservarli separatamente – in modo da controllare periodicamente l'effettiva data di scadenza.