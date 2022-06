Belen: non era mai successo, eccola

La famosa showgirl argentina ha deciso di condividere con i followers un dettaglio mai rivelato: scopriamo insieme il segreto di Belen.

Nella vita di Belen Rodriguez sembra sia tornato il sereno; nella stagione invernale, moltissimi rotocalchi e giornali di gossip avevano ipotizzato un ritorno di fiamma con l’ex marito, Stefano De Martino. Per mesi, i due si erano rifiutati di confermare la notizia, dato che l’esperienza aveva insegnato loro che talvolta la privacy risulta necessaria per risanare completamente rapporti andati in frantumi. Tuttavia, data la notorietà di entrambi, Stefano De Martino e Belen sono stati spesso oggetto di paparazzate ed immagini che li mostravano sereni, felice e…innamorati.

Nonostante la piccola Luna Marì non abbia compiuto ancora un anno, Belen ha decisamente bannato il padre dai social e dalle dichiarazioni pubbliche. Dalla rottura, l’argentina non ha più nominato Spinalbese! Eppure, meno di 12 mesi fa i due si trovavano in ospedale per attendere la nascita della loro bimba. Diverso è il discorso relativo all’ex allievo di Amici, il quale ha sempre mostrato e confermato l’incredibile feeling con la madre di suo figlio, Santiago. Ora, la Rodriguez ha deciso di condividere con i suoi followers un dettaglio mai rivelato prima: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Belen Rodriguez e il suo angelo Lulù

La showgirl è ormai mamma di due bambini: Santiago De Martino – nato dall’amore con il ballerino di Amici e Luna Marì, concepita con Antonino Spinalbese. Tuttavia, come possiamo immaginare, spesso e volentieri la modella risulta impegnata da infiniti appuntamenti lavorativi – per cui, chi si occupa dei suoi figli?

Santiago e Luna Marì finiscono spesso tra le braccia dei nonni e degli zii, follemente innamorati delle due meraviglie. Tuttavia, per evitare di gravare troppo sui nonni, Belen Rodriguez ha deciso di farsi affiancare da una dolcissima tata, dipendente della showgirl dalla nascita di Santiago. Il suo nome è Lulù e Belen ha deciso di presentarla agli utenti, riservandole delle dolci parole.

“Lei è Lulù” – si legge nella stories di Instagram – “[…] mi accompagna da 12 anni all’incirca della mia vita” – e prosegue – “continua a chiamarmi Miss Belen contro il mio volere, ma per lei è una forma di rispetto. Grazie per la cura che ti prendi di me e dei miei figli”. Belen Rodriguez ha così condiviso con i suoi followers la gratitudine nei confronti di tata Lulù, da dodici anni attenta alla cura dei suoi piccoli.