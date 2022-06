Elisabetta Canalis, il body non lascia spazio all’immaginazione: che spettacolo la conduttrice, veramente un concentrato di bellezza.

Elisabetta Canalis continua ad infiammare quest’estate 2022, ricordando a tutti perché viene considerata ormai da anni come una delle vip più belle del mondo dello spettacolo.

La conduttrice si sta godendo a pieno queste giornate di caldo e di sole, ma ha decisamente voglia di alzare ancora di più la temperatura; il body non lascia per nulla spazio all’immaginazione, eccola.

Elisabetta Canalis: il body non lascia spazio all’immaginazione

Che Eli sia dotata di una bellezza infinita ne siamo ormai al corrente tutti da diverso tempo, ma ogni volta che decide di mostrarsi lascia tutti quanti senza fiato; questa volta, la conduttrice ha postato una nuova foto che la ritrae in vacanza con le amiche più ‘splendente’ che mai.

Come si vede infatti, la Canalis indossa oltre a dei lunghi jeans in stile anni ’90 anche un body strettissimo tra l’oro e il bronzo; più luminosa che mai, Eli sfoggia il suo fisico da sogno esaltato dal body strettissimo, che mette in evidenza anche il suo florido décollété lasciando davvero poco all’immaginazione.

Una visione da sogno, che ancora una volta lascia tutti quanti senza parole; ad ogn foto della Canalis i fan restano impietriti dalla sua eleganza, dal suo fascino e dalla sua sensualità.

I mi piace sono, come sempre, tantissimi, così come tantissimi sono i commenti di tutti i fan; chi con ironia, chi in maniera molto seria, tutti esaltano la bellezza della conduttrice.

“Fisico da ragazzina” scrive una fan con tanto di cuore, esaltando il corpo marmoreo della Canalis, migliore di anno in anno, mentre altri mettono in risalto sia il body sia tutta l’abbondanza delle forme della conduttrice.

Più amata che mai, Eli è pronta a rilassarsi nel nostro paese (e non solo) in questa estate, per poi ripartire alla grande con la nuova stagione lavorativa; passa il tempo, ma la conduttrice è sempre al centro della scena.