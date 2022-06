Grande Fratello Vip: contratto firmato per loro, wow!

Grande Fratello Vip, contratto firmato per loro: sembra essere davvero arrivato il colpaccio per Signorini in vista della nuova edizione.

L’estate entra sempre più nel vivo e così si fanno sempre più insistenti le voci sulla nuova attesissima edizione del Grande Fratello Vip, che come al solito tornerà a dominare la scena su Canale 5 a partire dal prossimo settembre.

C’è ancora grande mistero intorno a questa settima edizione, ma sembra proprio che Alfonso Signorini voglia alzare ancora di più l’asticella; stando ad alcune notizie, ci sarebbero dei contratti firmati in grado di entusiasmare di sicuro il pubblico.

Grande Fratello Vip, contratto firmato per loro: ecco le nuove notizie

In questi ultimi giorni si stanno rincorrendo parecchie voci, col programma che sembra ormai certo di riabbracciare Sonia Bruganelli come opinionista; la moglie di Paolo Bonolis tornerà di nuovo in studio e si vocifera che sia stata la seconda scelta dopo il presunto ‘no’ ad Alfonso Signorini di Giulia De Lellis.

Seduta vicino a lei non ci sarà però Adriana Volpe, bensì un altro nome capace di entusiasmare il pubblico; stando a quanto riportato da Il Sussidiario infatti (e ripreso da Gossip e TV) Orietta Berti avrebbe firmato il contratto col programma.

A quanto pare, mancherebbe solamente l’ufficialità da parte della produzione, ma sembra già tutto fatto; davvero un colpaccio quello del conduttore, che dopo aver avuto l’anno scorso Katia Ricciarelli come concorrente, per il prossimo anno pare potrà contare in studio sulla personalità della cantante.

La Berti, in questi ultimi anni, è riuscita a riprendersi il centro della scena diventando un personaggio televisivo amatissimo da diverse generazioni; oltre ad essere ospite fissa di Che tempo che fa, la Berti ha anche realizzato un programma on the road per Sky con Sandra Milo e Mara Maionchi, Quelle brave ragazze.

Insomma, pare proprio che la cantante sia pronta a sorprendere di nuovo in tv e a farlo dalla poltrona di un programma seguitissimo come il Grande Fratello Vip; lo spettacolo non mancherà di certo.