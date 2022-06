Sudore: evita gli odori sgradevoli con questi rimedi

Esistono rimedi e soluzioni particolarmente efficaci che ti permettono di evitare odori sgradevoli a causa del sudore. Ecco come fare

L’estate è arrivata e si fa sentire parecchio. Non è stato un inizio di stagione partito in sordina, infatti, con temperature che hanno raggiunto quota 30° già durante la seconda metà di maggio. Se in un primo tempo si è assistiti a temperature favorevoli per andare al mare e fare un bagno, il caldo record che si sta registrando in questi giorni sta dando parecchi problemi.

Proprio per questo, il caldo estivo porta con sé evidenti problematiche nella vita quotidiana, a cui però bisogna cercare di porre rimedio come si può. Uno dei problemi principali che si affacciano durante l’estate è quello dell’eccessiva sudorazione: ma non preoccuparti, esistono alcuni rimedi e soluzioni particolarmente efficaci che ti permettono di evitare odori sgradevoli a causa del sudore. Ecco come fare.

Come eliminare gli odori sgradevoli a causa del sudore

Durante l’estate è particolarmente facile incappare nella frequente sudorazione quotidiana, anche nelle ore più fresche della giornata. Il caldo afoso, infatti, costringe il nostro corpo a raffreddarsi, aumentando la sudorazione e quindi l’umidità del nostro organismo.

Il consiglio migliore è ovviamente quello di concedersi una bella doccia fresca in modo da eliminare i cattivi odori. In particolare, è utile pulire con abbondante schiuma le parti del corpo che sono particolarmente inclini ad emanare sudore.

È possibile anche optare per l’utilizzo del bicarbonato di sodio, ottimo sostituto del classico deodorante per le ascelle. Per quanto riguarda i piedi, il consiglio è quello di cercare di lavarli tutti i giorni e asciugarli in maniera accurata in modo da evitare la proliferazione di batteri e, quindi, l’aumentare dei cattivi odori.

Importante anche è la scelta delle scarpe: è sempre meglio preferire delle calzature pulite e senza cattivi odori. Per ottenere questo possiamo versare al loro interno un po’ di bicarbonato prima di inserirle nella scarpiera o (ancora meglio) lasciare sul balcone a prendere un po’ d’aria.

Scegliere gli indumenti, inoltre, è fondamentale per ridurre i cattivi odori del nostro corpo. Nelle giornate più calde, infatti, è consigliabile utilizzare indumenti molto leggeri con tessuti traspiranti, come il lino, evitando assolutamente vestiti di colore scuro.