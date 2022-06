Uomini e Donne: Tina stronca le due dame, e sai chi sono?

Le dame di Uomini e Donne si mostrano insieme sui social: il commento di Tina Cipollari è esilarante. Ecco le parole dell’opinionista.

La nostra amata opinionista di Uomini e Donne ha sviluppato nel corso degli anni una certa antipatia per due dame del parterre femminile: Gemma Galgani e Ida Platano. Le due, sempre più amiche, stanno seguendo all’incirca lo stesso percorso sentimentale. La love story tra la dama bresciana e Guarnieri risulta terribilmente simile al tragico rapporto della star torinese con il famoso George. Parliamo infatti di una donna alla ricerca disperata dell’anima gemella, innamorata di un uomo fugace e poco avvezzo alle relazioni amorose serie ed impegnative. Coincidenza?

Nella scorsa edizione abbiamo assistito ad un progressivo allontanamento dell’indomabile Gems: la dama ha perso decisamente il suo ruolo da protagonista, conquistato dall’amica per la pelle. La protagonista assoluta delle puntate infatti è stata nientepopodimeno che Ida Platano, la quale ha intrattenuto il pubblico italiano con un dramma ed una delusione dopo l’altra. Per questo motivo, Tina Cipollari rivolge alla bresciana il medesimo trattamento riservato alla collega torinese.

U&D: Gemma e Ida insieme, il commento di Tina

Uomini e Donne ha visto la sua conclusione da circa un mese e – come accade ormai da un paio di anni – Ida Platano e Gemma Galgani coltivano la loro amicizia anche fuori dagli studi Mediaset. La dama torinese è corsa a Brescia per passare qualche giorno con l’amica del cuore, la quale ci ha tenuto a comunicare il suo arrivo tramite i suoi profili social.

Il loro incontro è diventato in pochissimo tempo virale, così come moltissimi immagini che riguardano le due dame diventate amiche tramite la trasmissione condotta da Maria De Filippi. Nel corso dell’ultima edizione, nessuna delle due è riuscita a trovare l’anima gemella; i prossimi mesi quindi verranno vissuti all’insegna dell’amore, non per un uomo, ma per le persone care. Tuttavia, ciò che ha decisamente fatto impazzire il web, non è tanto l’incontro tra le due, bensì il commento immancabile di Tina Cipollari.

“Fate bene a farvi compagnia a vicenda, visto i risultati” – così Tina Cipollari commenta la stories di Ida Platano divenuta virale. A quanto pare, l’opinionista mantiene il proprio ruolo anche fuori dal programma, lontana dallo sguardo delle telecamere. Inutile dire che moltissimi utenti si sono dichiarati d’accordo con la Cipollari.