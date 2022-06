Sergio Muniz: lo vedremo presto in questo ruolo

Uno degli attori più amati in Italia, Sergio Muniz, è pronto a calcare le scene della musica. Ecco le grandi novità

Sergio Muniz è uno degli attori più amati della televisione italiana. Nato a Bilbao, in Spagna, si è trasferito in Italia quando era ormai vent’enne e ha raggiunto un grande successo nel 2004 grazie alla sua bellissima partecipazione all’Isola dei Famosi, all’ora condotta da Simona Ventura su Rai 2.

Dopo un periodo di relativa pausa, Sergio Muniz torna ad essere protagonista dei teleschermi italiani e lo fa durante un’ospitata a Unomattina estate. L’attore ha voluto parlare di sé e della sua esperienza lavorativa, lanciando una grandissima novità per il futuro: ecco come lo vedremo presto.

Sergio Muniz, ecco come lo vedremo presto: “Arriva il mio album”

Durante una puntata di Unomattina estate, Sergio Muniz è stato ospite di lusso. L’attore e modello ha infatti rilasciato un’intervista a Maria Soave e Massimiliano Ossini, conduttori del programma su Rai 1, parlando di quelle che sono le principali novità per il futuro e per la sua carriera.

Muniz ha parlato anche della sua nuova vita da padre, dopo aver dato alla luce un figlio circa un anno e mezzo fa: Yari. Ma l’attore ha voluto anche fornire qualche interessante novità riguardo il suo futuro: “Con la mia compagna Morena cantiamo – ha dichiarato Sergio Muniz – e fra pochi giorni esce un album che abbiamo scritto insieme durante il lockdown. Il bello di fare il lavoro che sto facendo è che tutto quello che hai fatto nella vita serve”.

Ma non c’è stato solo il futuro al centro dell’intervista. L’attore (ora anche neo-cantante) ha parlato moltissimo del suo futuro, raccontando della sua infanzia e del suo arrivo in Italia: “Sono arrivato in Italia a 20 anni – ha raccontato Muniz – ho iniziato a provare come modello, lavoravo ancora con mio padre e poi tentavo di sfondare nella moda”.

Ma ad emozionare sono stati i suoi racconti da neo papà, che hanno al centro la nascita di suo figlio Yari. L’attore ha parlato ad Unomattina estate di com’è la vita familiare insieme a suo figlio e alla sua fidanzata Morena, affermando di essere felice di vivere con suo figlio: “è bravissimo, anche se dormiamo poco”.