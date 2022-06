Aida Yespica, la sua prima volta è da perdere la testa: ecco le novità per la nota showgirl e modella venezuelana, da non credere.

Tempo di grandi novità per Aida Yespica, che dopo un periodo passato lontana dai riflettori è decisa più che mai a riprendersi la scena. I fan non l’hanno di certo dimenticata, ma anzi la seguono con affetto sui social e ne ammirano costantemente la bellezza; nell’ultimo periodo, però, ha avuto poche occasioni per mettersi in mostra.

La situazione pare però essere cambiata, perché la Yespica ha debuttato in un modo che forse nessuno si aspettava; la sua prima volta è davvero da perdere la testa, mix esplosivo di talento e sensualità.

Aida Yespica, la sua prima volta è da perdere la testa: eccola

Tra i vari talenti della showgirl venezuelana, a quanto pare, c’è anche quello del canto; forse a sorpresa infatti, la Yespica ha fatto il suo debutto come cantante lanciando il suo primo singolo, Bugatti, una canzone pienamente estiva che le permette di esaltare tutte le sue qualità.

L’ex-gieffina si cala perfettamente nei panni di cantante, per una canzone dal testo spagnolo (scritto da Fridah) e dal ritmo reggaeton prodotta da Max Calo; la sua voce delicata risuona a tempo tra le note fresche della canzone, in un mix letale di eleganza e seduzione.

Nel video, pubblicato in parte dalla Yespica sul suo profilo Instagram, la vediamo anche danzare divinamente sulle note della sua canzone; pare essere davvero un nuovo inizio scoppiettante per la carriera della modella venezuelana.

Tra i tanti commenti per questa nuova canzone anche quello di Valeria Marini, che fa gli auguri all’amica pienamente alla sua maniera: “Brava amore, stellare” scrive la Marini, con tanto di cuore e stelle.

La canzone ha come tematica quella dell’attrazione improvvisa e travolgente fra due amici, di sesso non specificato; una storia di amore e passione pronta ad infiammare l’estate a ritmo di musica latinoamericana, così come la sua cantante, di nuovo assoluta protagonista.