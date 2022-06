Applicazione: sicuramente hai questa ma non sai come funziona veramente

Sicuramente hai installato sul tuo cellulare questa applicazione, ma attenzione, non tutti conoscono il suo reale funzionamento. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Oggi, quasi nessuno riesce a vivere senza il proprio cellulare, ormai è diventato parte della nostra vita. Spesso si tende a demonizzare questo apparecchio tecnologico, quando invece, l’unica cosa da fare sarebbe farne un corretto utilizzo.

Infatti, grazie allo smartphone è possibile fare moltissime cose che sia a livello lavorativo o personale. Ad esempio, riusciamo a stare in contatto anche con persone dall’altra parte del mondo, oppure possiamo pagare o scambiare denaro grazie al nostro cellulare.

In molti però, non sono a conoscenza di alcune funzionalità, nonostante abbiano installato nel proprio cellulare alcune applicazioni davvero molto utili. Una di queste è sicuramente Telegram.

Spesso si tende ad installare le App senza sapere il loro reale utilizzo, ecco perché oggi vi sveleremo come funziona questa importantissima applicazione. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Telegram: ecco perché è una delle App più importanti da avere nel proprio cellulare

Molte persone pensano che Telegram sia una sorta di antagonista di WhatsApp, in realtà non è affatto così, ecco perché bisognerebbe installarle entrambe. Ovviamente, bisogna decidere quale utilizzare in base alle proprie esigenze.

Ad esempio, grazie a Telegram è possibile usufruire di poter trarre vantaggio grazie ad una sua funzionalità considerata segreta. Questa applicazione è possibile installarla sia su Android che su Apple, ma è necessario conoscere nel dettaglio una sua particolare funzione.

Il suo nome è Messaggi Salvati, in realtà la procedura per potervi accedere è veramente semplice. La prima cosa da fare è aprire Telegram, poi schiacciate le tre lineette in alto a sinistra, qui troverete un menù.

Scorrendo l’elenco, ad un certo punto troverete la funzione Messaggi Salvati, cliccateci sopra e vi si aprirà una schermata molto simile ad una chat. Grazie a questa funzionalità potrete allegare qualsiasi tipo di messaggio o di allegato, ma non solo, in questa sezione potrete prendere degli appunti, archiviare delle informazioni e anche salvare video, foto e Pdf.

Questa funzione consente di avere la possibilità di fare un vero e proprio backup, ovvero vi permette di conservare e memorizzare tutto ciò di cui avete bisogno. Ora non vi resta che provare per credere. Voi cosa ne pensate?