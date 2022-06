Zanzare: i migliori repellenti sono loro

Questo è il periodo delle fastidiose zanzare: AltroConsumo ha stilato una lista in cui rivela quale repellente è migliore contro questi insetti.

La bella stagione è arrivata ormai da tempo: ha portato con sé, come ogni anno, le giornate più lunghe, il sole che fa da protagonista, la voglia di andare al mare.

Purtroppo, in questi mesi sono tornate anche le fastidiose zanzare. In commercio ci sono tanti repellenti che si utilizzano quotidianamente contro questi insetti così fastidiosi.

AltroConsumo, però, ha stilato una lista in cui ha svelato qual è il prodotto migliore. Il servizio per i consumatori ha preso in esame 85 prodotti e sono stati analizzati riguardo alcuni punti fondamentali, ovvero la sua efficacia; il rischio; la facilità di utilizzo; la completezza delle etichette; la protezione nelle zone a rischio elevato; ed infine anche eventuali rischi per bambini.

Nel comunicato scritto da AltroConsumo, però, si può leggere che “Non è possibile escludere a priori qualunque reazione per chiunque, essendo dei bioacidi non esenti da tossicità, ma usati con le opportune precauzioni sono sicuri”.

Repellenti antizanzare: quali sono i migliori?

Secondo l’associazione dei consumatori, però, ci sono alcuni rischi ai quali bisogna stare molto attenti. Per il primo punto bisognerebbe stare molto attenti ai bambini che sono ancora piccolini, infatti, potrebbero inavvertitamente inalare o ingerire questi repellenti.

Ma c’è una soluzione a questo problema: si potrebbero, infatti, sostituire i repellenti spray con salviette oppure stick.

Bisognerà stare molto attenti, però, anche alle sostanze chimiche che risultano essere dannosi sia per la pelle che per gli occhi. Alcune di queste sostanze sono l’icaridina, il citrepel e citrodiol.

Volete sapere qual è il prodotto che secondo AltroConsumo è considerato il migliore? Come riporta GreenMe, a 77 punti, a parimerito, troviamo Prep Insetto Repellente Spray e Zig Zag Insettivia! Sport Antipuntura.

Subito sotto, invece, ci sono altri prodotti che hanno solo un punto in meno rispetto ai vincitori Carrefour Sport Lozione Insetto Repellente, Vape Derm Scudo Attivo Spray Antipuntura e Autan Tropical Insetto Repellente – Spray Secco.

Quindi, questa estate non fatevi trovare impreparati e andare a provare questi prodotti. Cosa ne pensate di questo articolo? Lo avete trovato interessante?