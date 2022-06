Vediamo insieme come realizzare queste polpette che faranno mangiare le verdure anche ai più piccoli che spesso non le apprezzano.

Come sempre cucinare ogni giorno non è facilissimo perchè bisogna avere mille idee diverse e se poi a qualcuno non piace qualcosa cosa facciamo? Ecco che arriviamo in vostro soccorso noi con le ricette super veloci e che possono accontentare tutta la famiglia.

Oggi vi proponiamo una ricetta super sfiziosa e facilissima da realizzare ovvero delle polpette che possiamo sempre modificare in base ai nostri gusti o a quello che abbiamo disponibile al momento in casa.

Polpette carne e verdure: una bontà incredibile

E poi lo sappiamo tutti che sotto forma di polpetta è buono e gustoso tutto, non siete d’accordo? Ma vediamo cosa ci occorre per questa super ricetta:

600 gr di carne macinata

2 spicchi d’aglio

1 cipolla

Pepe nero quanto basta

1 carota

½ cavolo cappuccio

prezzemolo

Sale quanto basta

Olio di semi per friggere

Olio extravergine d’oliva q.b.

Iniziamo con la preparazione, tagliando la nostra cipolla e grattando la carota, poi le mettiamo in padella con un filo di olio e lasciamo soffriggere per qualche momento, poi aggiungiamo il cavolo cappuccio che avremmo tagliato finemente e lasciamo andare per circa 15 minuti.

Una volta trascorso questo tempo mettiamo tutto in una ciotola ed aggiungiamo la carne macinata, mettiamo anche, sale, pepe, prezzemolo, aglio grattugiato e mescoliamo per bene il tutto.

Iniziamo a creare le nostre polpettine con le mani, in base alla grandezza che decidiamo ne avremmo più o meno, ricordiamoci però di farle simili in questo modo il tempo di cottura sarà lo stesso.

Adesso prendiamo una padella e ci mettiamo abbondante olio di semi e facciamo friggere le nostre amate polpette, quando saranno belle dorate le mettiamo su di un piatto con sotto la carta per fritti, in questo modo assorbirà l’olio in eccesso.

Adesso dedichiamoci alla salsa, davvero speciale, per il quale ci occorrono i seguenti ingredienti:

6 cucchiai di panna

1 carota

Olio EVO

1 cipolla

Sale quanto basta

2 pomodori

Pepe nero quanto basta

Iniziamo tritando la cipolla e facendola soffriggere con un po’ di olio in padella, poi mettiamo la carota, sempre sminuzzata e lasciamo cuocere un paio di minuti, adesso possiamo aggiungere il pomodoro e lasciamo andare a fiamma dolce per circa 10 minuti.

Trascorso questo tempo mettiamo, sale, pepe ed aggiungiamo la panna, mescoliamo per bene il tutto ed ecco che praticamente la nostra cena, o pranzo, sono pronti, mettiamo nei piatti le polpette con un po’ di salsa che abbiamo appena cucinato.

Possiamo aggiungere per finire un po’ di prezzemolo tritato sopra, per incorniciare questa bontà, ed ecco che è tutto pronto e siamo certi che le nostre polpette con dentro le verdure andranno letteralmente a ruba!