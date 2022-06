Il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, sta trascorrendo qualche giorno con un’ex concorrente del reality: cosa bolle in pentola?

Il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, sta trascorrendo alcuni giorni di pieno relax. Ma non è da solo. Infatti, lo stesso presentatore ha voluto postare un piccolo e simpatico video proprio con un’ex concorrente della scorsa edizione.

In questi giorni, Signorini, si trova a Capri e Soleil Sorge si trova in sua compagnia. Nell’account di Instagram del conduttore si può vedere appunto questo video e accanto ad esso ha scritto “Un Posto al Soleil”.

La Sorge è stata una delle protagoniste più discusse di tutto il GF Vip: proprio nella casa più spiata di Italia la giovane gieffina ha avuto una storia con l’attore Alex Belli che ha fatto molto discutere.

Nel video postato da Signorini, però, i due fanno pensare che forse stanno preparando qualcosa. Infatti, nella breve clip diffusa si legge anche “loading“, ovvero caricamento.

Alfonso Signorini posta un video con lei: cosa bolle in pentola?

Cosa starà succedendo tra il conduttore e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip? In molti sono convinti che possa entrare nuovamente nella casa come, appunto, concorrente, altri invece che potrebbe fare da opinionista.

Questo ruolo, in realtà, non è ancora stato assegnato: sul web stanno iniziando a circolare delle voci che danno per certo che la nuova opinionista del programma sia Orietta Berti ed affiancherà la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, che ha già vestito questo ruolo nella passata stagione.

Per altri ancora, invece, potrebbe presentare il programma GF Vip Party, che l’anno scorso è stato presentato dalla sorella di Tommaso Zorzi, Gaia, e Giulia Salemi.

Il tutto fa pensare che i due sotto sotto stiano nascondendo qualcosa, ma per sapere di cosa si tratta bisognerà aspettare ancora qualche mese, o almeno fino a quando uno dei due diretti interessati non si sbilanci.

Dopo aver partecipato come concorrente al GF Vip, la Sorge ha preso parte anche al reality show di Italia 1, La Pupa e Il Secchione e quello di Canale 5, L’Isola Dei Famosi, condotti rispettivamente da Barbara D’Urso ed Ilary Blasi.

Cosa staranno preparando il conduttore Alfonso Signorini e Soleil Sorge?