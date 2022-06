Yogurt, quando mangiarlo per perdere peso: ecco i consigli per consumare al meglio questo alimento in merito alla forma fisica.

Lo yogurt è un cibo sicuramente molto consumato da tantissime persone, o la mattina per fare colazione oppure come merenda tra un pasto e l’altro; alla frutta o bianco, passando per diverse tante altre varianti, lo yogurt è davvero gustoso.

Ma qual è il miglior modo per consumarlo nel caso si volesse affiancare ad una dieta per perdere peso? Ecco i suggerimenti circa lo yogurt e la perdita di peso da una recensione pubblicata su Nutrients lo scorso anno.

Yogurt, quando mangiarlo per perdere peso: ecco la risposta

Stando a quanto riportato da GreenMe, bisognerebbe per prima cosa prestare molta attenzione alla dicitura dello yogurt affinché sia davvero sano e privo di tutti quegli zuccheri o dolcificanti che lo rendono una bomba calorica.

Per questo, spazio allo yogurt bianco che contiene solamente latte fermenti; non basta quindi la dicitura ‘magro’, ma dobbiamo leggere attentamente gli ingredienti per capire se effettivamente fa al caso nostro oppure no.

Una volta effettuata la scelta, lo yogurt magro può aiutarci a perdere peso grazie alla presenza di probiotici e proteine al suo interno; quanto ai primi, questi batteri buoni una volta nello stomaco e nell’intestino favoriscono l’equilibrio intestinale, agevolando il nostro metabolismo.

Le proteine invece, come sottolineato da uno studio dell’Università del Missouri, contribuiscono al senso di sazietà, facendo sì dunque che lo yogurt diminuisca il senso di appetito e di conseguenza porti a consumare meno cibo; in questo senso, diventa davvero uno spuntino importante.

Nello specifico, ad agire sulla perdita di peso è la presenza di determinati batteri o meno all’interno dello yogurt; solitamente, nel processo di fermentazione per la preparazione dello yogurt sono coinvolti lo Streptococcus thermophilus e il Lactobacillus bulgaricus.

Stando quindi alla recensione pubblicata su Nutrients nell’ottobre 2021, questi due ceppi di batteri hanno dato davvero un ottimo risultato in merito alla perdita di peso; lo yogurt giusto può dunque aiutarci a mantenere la linea.