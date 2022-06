Vediamo meglio insieme che cosa ci attende per la nuova puntata della nostra soap opera preferita che viene dalla Turchia.

Anche oggi, 28 giugno, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Brave and Beautiful, ovvero la soap che ha incantato il mondo con le sue storie complicatissime delle famiglie che l’animano.

Come abbiamo visto Shuan è stata fatta prigioniera da Riza e la tensione è alle stelle, cerchiamo di vedere che cosa succederà oggi e se ci saranno, quasi sicuramente, dei colpi di scena inaspettati.

Brave and Beautiful: Shuan prova a scappare

Iniziamo dicendo che Riza aveva fatto credere a Cesur che si sarebbero incontrati ma era solamente un diversivo, in questo modo lui si è dovuto allontanare dalla tenuta e la bella Suhan è rimasta da sola.

E quando Riza è arrivato per portarla via, il fratello Korhan ha fatto scudo con il suo corpo ed ha preso un proiettile al suo posto, e subito dopo ha rapito la bella Suhan, facendo impazzire il marito Cesur.

L’uomo sta cercando la moglie ovunque pensi possa essere, ma non riesce assolutamente e per questo motivo ha un’idea particolare, decide di apparire in televisione promettendo una lauta ricompensa a chi lo aiuti a trovare la moglie.

E proprio questo fa si che un passante, vedendo dalla finestra della sua cella la bella Suhan la sprona per uscire dandole una mano, prendendo un pezzettino di vetro e facendo un segnale luminoso ad un’uomo che sta lontano.

Ha attirato, ovviamente, la sua attenzione, e quando si avvicina gli chiede di aiutarla a fuggire perchè la stanno trattenendo contro la sua volontà, ma la porta è bloccata e alle finestre ci sono le sbarre.

La donna, chiede quindi di poter fare una telefonata, in un primo momento l’uomo non accetta, ma stimolato dalla somma di denaro, decide di tornare indietro e consegnare alla donna il cellulare.

Cesur corre dalla moglie, insieme a Tahsin, ma riuscirà a liberarla senza che Riza faccia nient’altro? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.45 circa su Canale 5.