Doccia perfetta? Il rimedio per pulirla velocemente

Ti piacerebbe avere sempre una doccia perfetta e senza aloni? Da non credere ecco il rimedio naturale per renderla super pulita. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Sappiamo tutti che fare le faccende domestiche non è affatto semplice, spesso si sprecano energie e tempo, ottenendo dei risultati poco soddisfacenti. Quando si pulisce il bagno le cose si complicano ancora di più, sopratutto quando si tratta del box doccia. Ecco perché oggi vi sveleremo un modo facile e veloce per pulirlo.

Mantenere il bagno sempre pulito non è affatto semplice, capita a tutti di impiegare ore ed ore a disinfettare e dopo qualche minuto ritrovarlo nuovamente sporco. Purtroppo, è uno dei luoghi che tende a sporcarsi di più, per non parlare dei batteri che si annidano nei sanitari.

Un altro problema molto comune è la pulizia della doccia, sappiamo tutti che il calcare è uno dei nemici più temuti durante le faccende domestiche. Questo si forma quando l’acqua scorre sulle superfici e tende a lasciare un patina antiestetica.

Generalmente, questo è ancora più ostinato all’interno della doccia, infatti tende depositarsi sui vetri e tra le piastrelle. Per questo motivo, oggi vi sveleremo come eliminare gli aloni presenti sui vetri della doccia.

Vetri doccia: ecco come evitare l’appannamento e gli aloni

Pulire il box doccia non è affatto un’impresa semplice, anzi, si tratta di una delle faccende più faticose da fare. Per fortuna esistono moltissimi rimedi che posso aiutarci a facilitare questa operazione e sopratutto a renderla efficace. Spesso utilizziamo prodotti chimici, che oltre ad essere molto costosi, fanno anche male alla nostra salute.

Ecco perché, oggi vi sveleremo un metodo naturale che fungerà da anti-calcare, quello di cui avrete bisogno sono solo 2 ingredienti: l’aceto di mele e il borotalco.

Sappiamo tutti che l’aceto viene spesso utilizzato per pulire varie zone della casa, ma se mischiato al borotalco può diventare un ottimo alleato contro gli aloni della doccia. Per utilizzarlo vi basterà inserire in un vaporizzatore 2 cucchiai di borotalco e un bicchiere di aceto di mele, poi aggiungete dell’acqua.

Ora agitiamo bene la sostanza e andiamo a spruzzarla sopra il vetro della doccia, detergiamo bene la superficie e infine asciughiamo con un panno asciutto in cotone. Sin da subito, noterete che la vostra doccia sarà super profumata e senza aloni. Ora non vi resta che provare per credere. Voi cosa ne pensate?