Brufoli, no al correttore verde, fai così

Cerchi di nascondere i brufoli con il correttore verde? Attenzione, ecco un metodo alternativo molto più efficace. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.

Chi ha i brufoli sa benissimo quanto possano essere fastidiosi, come se non bastasse, questi si presentano sempre nei momento meno opportuni. In alcuni casi, si cerca di coprirli ottenendo un risultato indesiderato, ecco perché oggi vi sveleremo un trucco perfetto per nasconderli utilizzando il make-up.

Sarà capitato a tutti di avere un brufolo nel giorno sbagliato, in alcuni casi sembra proprio le facciano apposta per darci fastidio. Spesso infatti, capita che si presentino proprio in un giorno importante come una festa o un matrimonio. In ogni caso, la presenza di questi ospiti indesiderati, non ci fa sentire a nostro agio.

Ecco perché in molti cercano di camuffarli con il correttore verde, in alcuni casi è sicuramente uno strumento molto efficace, ma in pochi sanno che esiste anche un metodo alternativo. Siete curiosi di scoprire come funziona? Vediamolo insieme.

Brufoli: ecco come nasconderli

Chi soffre di acne o di brufoli sa benissimo che la loro comparsa può dipendere da moltissimi fattori, può trattarsi di stress, allergie o cause ormonali. Ovviamente prima di procedere con qualsiasi trattamento, vi consigliamo di rivolgervi ad un dermatologo.

Ovviamente, queste impurità non ci fanno sentire a nostro agio, per cui quando vogliamo uscire o farci belle tendiamo a coprirli utilizzando il make up. Generalmente si tende ad applicare un correttore verde, questo infatti grazie al suo colore è in grado di rendere la pelle più omogenea.

Inoltre, dopo aver messo il correttore si applica sopra fard, cipria e fondotinta, in realtà non va affatto bene compiere questa operazione. Infatti, oltre a soffocare la pelle, renderemo il brufolo ancora più evidente.

In realtà, vi basterebbe fare un semplice passaggio prima di mettere il make-up, ovvero idratare la cute. La prima cosa fare è quindi scegliere una buona crema idratante, leggera e nutriente da stendere sul viso. In questo modo creeremo una base protettiva, poi potete applicarci il make-up.

Potete utilizzare un primer opacizzante e minimizzare le imperfezioni. Ora non vi resta che provare per credere. Voi cosa ne pensate?