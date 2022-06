Vitamina B12: i sintomi che ti avvisano di una carenza

La Vitamina B12 è sicuramente uno dei micronutrienti più importanti per il benessere del nostro organismo. Attenzione, una sua carenza potrebbe manifestarsi con questi sintomi. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono.

Sappiamo tutti quanto sia fondamentale prendersi cura del proprio corpo, spesso però molte persone tendono a sottovalutare i sintomi pensando che si tratti di malessere passeggeri. Attenzione però, spesso una delle cause principali è la mancanza di questa importante vitamina.

Stiamo parlando della vitamina B12, si tratta di un nutriente essenziale di cui abbiamo bisogno per stare bene. Questa è in grado di regolare la la produzione di energia e la funzione del sistema nervoso centrale.

Per riuscire ad avere dei livelli stabili di questa vitamina, potremmo pensare di integrarla grazie ad alcuni alimenti. Spesso però, una sua carenza è piuttosto comune. Generalmente questo è dovuto ad una cattiva alimentazione, ad un utilizzo improprio di farmaci e anche per determinate condizioni mediche.

Ecco perché oggi vi sveleremo quali sono i principali sintomi che il nostro corpo manifesta quando è in atto una carenza di Vitamina B12. Scopriamo nel dettaglio quali sono e come fare.

Carenza Vitamina B12: ecco i principali sintomi

Le ultime analisi, hanno confermato che il 20% delle persone con età superiore ai 60 anni soffre di una carenza da Vitamina B12. Infatti, con l’avanzare dell’età diminuiscono le capacità di assorbimento di questo importante micronutriente.

Attenzione però, questo non vuol dire che i più giovani non possano avere una carenza da questa vitamina, anche le donne in gravidanza e i bambini possono soffrirne. Per fortuna esistono alcune avvisaglie che possono aiutarci a capire se abbiamo o meno una carenza. Scopriamo quali sono i sintomi più comuni:

Fatica: Chi ha una carenza ha vitamina B12 può sentirsi molto affaticato, sappiamo che si tratta di un sintomo molto comune e che potrebbe essere legato a qualsiasi altra patologia. Per questo motivo è necessario ascoltare il proprio corpo e capire se sono in atto altri malesseri.

Pelle pallida o gialla: Questo è sicuramente uno dei sintomi più riconoscibili, spesso chi ha una carenza di vitamina B12 può notare l'impallidire la pelle, a causa della mancanza di globuli rossi. Generalmente questo colorito è causato da alti livelli di bilirubina , un prodotto di scarto creato quando il corpo scompone i globuli rossi

Mal di testa: Spesso i bassi livelli nel sangue di Vitamina B12 portano a soffrire di emicrania e mal di testa. Infatti, è stato dimostrato che una carenza da questa macronutriente porta adulti e bambini a questo malessere.

Depressione : Molte persone che soffrono di una carenza di questa vitamina rischiamo maggiormente di contrarre sintomi depressivi.

: Molte persone che soffrono di una carenza di questa vitamina rischiamo maggiormente di contrarre sintomi depressivi. Disturbi gastrointestinali: Chi ha una carenza da Vitamina B12 può avete anche problemi a livello gastrointestinali come ad esempio stitichezza, nausea, gonfiore e gas. Generalmente questi sintomi si presentano sia nei più grandi che nei piccini.

