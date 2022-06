Vacanze_ cosa mettere veramente in valigia

Questo è il periodo dell’anno in cui bisogna preparare le valigie, ma cosa mettere per essere sicuri di avere tutto il necessario? Non bastano le solite cose ma anche qualcosa di naturale

Oltre alla macchina fotografica, il salvagente o le scarpe da trekking bisogna anche pensare ai prodotti che ci proteggono da cadute, piccole ferite, scottature, punture d’insetto. Non si tratta solo di farmaci ma di ben altro.

Sicuramente sarebbe meglio mettere in valigia i rimedi naturali piuttosto che i farmaci veri e propri, certo questi non devono mancare se abbiamo febbre o influenza. Vediamo nel dettaglio cosa mettere di naturale nella nostra valigia.

I tre prodotti naturali che non devono mancare

Il tea tree oil ha ottime proprietà antisettiche, antibatteriche e antimicotiche, adatto per disinfettare piccole ferite o escoriazioni soprattutto se siamo in montagna e accidentalmente cadiamo o ci facciamo male. L’olio essenziale di melaleuca ha grandi proprietà antimicotiche contro le micosi da spiaggia.

Il tea tree oil è un ottimo disinfettante per il corpo, basta applicare qualche goccia dell’olio su un fazzoletto umido, anche per disinfettare la casa che ci ospiterà per le vacanze. Infine, il tea tree oil si rivela molto efficace se abbiamo a che fare con gli insetti. Se abbiamo avuto una puntura di zanzara o altro, è un rimedio molto efficace.

L’Arnica, è un ottimo prodotto, da questa pianta si ricava un gel per contrastare i dolori articolari o muscolari, grazie alle proprietà antinfiammatorie e analgesiche. L’Arnica è ottimo anche per trattare strappi muscolari, piccoli stiramenti e anche slogature. Grazie a questa pianta si possono lenire il dolore e il fastidio di lividi che possono accadere durante la vacanza

L’aloe vera è un prodotto completamente naturale, ottimo emolliente e lenitivo. Applichiamo quindi il gel d’aloe sulle punture d’insetti ma anche per idratare la pelle e rimarginare eventuali micro-ferite. Utilizzare l’aloe vera per praticare degli impacchi sulla pelle arrossata soprattutto dopo tanta esposizione al sole. Ottima anche per occuparci dei nostri piedi stanchi dopo una lunga giornata di escursione se ne applichiamo su di essi sentiremo subito i nostri piedi freschi e riposati!