Stefano De Martino: ricordo toccante che stupisce tutti

Stefano De Martino, il ricordo toccante che stupisce tutti: ecco cosa ha ricordato il conduttore, recentemente impegnato coi Tim Summer Hits.

Gli ultimi mesi hanno visto protagonista Stefano De Martino, che non soltanto è tornato come giudice al serale di Amici, ma dopo tante voci di gossip è riuscito a ricucire il rapporto con Belen, madre di suo figlio Santiago.

Le parole di qualche settimana fa al Maurizio Costanzo Show hanno confermato come tra i due vada tutto bene; un periodo davvero d’oro per il conduttore, che è stato coinvolto anche a Roma alla conduzione de Tim Summer Hits. Proprio in vista della messa in onda dell’evento, De Martino ha rilasciato un’intervista parlando di un ricordo toccante; ecco quale.

In una recente intervista con Tele Sette (e riportata da La Nostra TV) De Martino ha avuto modo di parlare appunto di questo nuovo evento musicale estivo, che andrà in onda il 30 giugno e lo vedrà alla conduzione insieme ad Andrea Delogu.

Proprio circa i Tim Summer Hits, De Martino ha rivelato come sia davvero contento per quest’evento, che ricalca in maniera evidente il Festivalbar, di cui ha dei bellissimi ricordi.

“Mi ricordo quelle calde serate di luglio in cui da ogni finestra risuonavano le note delle hit estive. Sono ricordi meravigliosi” le parole del ballerino, che ha poi approfondito il particolare rapporto che ha con Andrea Delogu, sua compagna in questo nuovo progetto.

Le parole per la Delogu sono davvero al miele, con De Martino che la definisce “radiosa in tutti i sensi” e una cara amica, a prescindere dunque dalla collaborazione lavorativa.

Così come De Martino, anche la Delogu ha ritrovato l’amore negli scorsi mesi e dunque, così come il conduttore, anche lei sta portando ancora più energia nella carriera lavorativa.

L’evento si sta svolgendo in queste ore a Piazza del Popolo, a Roma, e verrà trasmesso in prima serata proprio il 30 giugno; oltre che tanti artisti di successo, tra i protagonisti indiscussi sicuramente Stefano e Andrea.