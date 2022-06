Lavatrice: sai che è piena di batteri? Ecco come risolvere

Spesso non si fa attenzione all’eliminazione dei batteri all’interno della lavatrice. Ecco come disinfettarla al meglio

La lavatrice è uno degli elettrodomestici più utilizzati in assoluto. Questa ci permette, infatti, di risparmiare parecchio tempo per lavare e pulire i nostri panni, soprattutto quando il volume degli indumenti interessati è particolarmente elevato. Inoltre, ci aiuta ad eliminare le macchie più diverse.

Proprio grazie alla sua incredibile duttilità e funzionalità, la lavatrice è certamente l’elettrodomestico tra i più utilizzati in assoluto (insieme a lavastoviglie e, ovviamente, frigorifero). Tuttavia, chi utilizza spesso la lavatrice dimentica di fare attenzione ai batteri al suo interno. Ecco, quindi, come disinfettarla al meglio e con soddisfazione.

Ecco come disinfettare la lavatrice e liberarla dai batteri

Non sempre conosciamo al meglio ciò che utilizziamo maggiormente durante le nostre attività quotidiane. La lavatrice è un esempio calzante. Infatti, utilizzare con grande regolarità questo elettrodomestico lo espone a pericoli anche pericolosi rappresentati da agenti esterni.

Lasciare continuamente la lavatrice bagnata o, peggio ancora, gli indumenti dentro di essa, potrebbe favorire la crescita dell’umidità. Queste condizioni porterebbero ad un’inevitabile proliferazione dei batteri e di tutti quegli agenti dannosi per la nostra salute. Ecco perché è importante disinfettare la lavatrice. Ecco come fare.

Il passare del tempo e il continuo utilizzo fa in modo che all’interno della lavatrice si accumuli sporco e polvere, ma anche residui presenti nel nostro bucato. Dunque, igienizzare regolarmente la lavatrice è una scelta che bisogna prendere in seria considerazione.

Per raggiungere il tuo scopo dovrai semplicemente utilizzare un prodotto che ti aiuterà a mantenere la tua lavatrice pulita e igienizzata. Si tratta di una normalissima pastiglia per la lavastoviglie, che non possiede la classica pellicola protettiva trasparente.

Mettete la pastiglia della lavastoviglie (dopo aver tolto la pellicola che la avvolge) all’interno della vaschetta dei detersivi della vostra lavatrice. Successivamente fate fare al vostro elettrodomestico un lavaggio normale o breve: l’importante è che non impostiate una temperatura inferiore ai 40°.

Alla fine del lavaggio aprite lo sportello e lasciate asciugare da solo. In questo modo eviterete che si crei umidità e un’ambiente favorevole alla proliferazione dei batteri, muffe oppure odori cattivi. In questo modo riuscirete ad igienizzare in modo perfetto la vostra lavatrice.