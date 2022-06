Alex Belli e Delia Duran, costretti ogni 2 settimane: la coppia protagonista della scorsa edizione del Grande Fratello Vip dovrà misurarsi.

Alex Belli e Delia Duran hanno tenuto banco praticamente per tutta la sesta edizione del Grande Fratello Vip; il triangolo amoroso con Soleil Sorge è stato al centro dell’attenzione mediatica per mesi, con Delia che alla fine è anche entrata nella casa dopo l’uscita di Alex.

A distanza di mesi dalla fine del reality show, la coppia sembra aver ritrovato la propria serenità e porta avanti i propri progetti di vita; per questo, stando ad una recente intervista, sono costretti a due volte a settimana e a ‘misurarsi’.

Alex Belli e Delia Duran, costretti ogni 2 settimane: i due si devono frenare

In una recente intervista col settimanale Nuovo (e riportata da gossip.it), Delia ha raccontato di come stia provando da tempo ad avere un bambino con Alex, anche se fino al momento con scarsi risultati.

Per questo, il loro dottore di fiducia gli ha consigliato di ridurre i rapporti sessuali a massimo due volte a settimana, per avere maggior probabilità che diano i frutti sperati.

“Il dottore ha detto che bisogna pazientare fra un rapporto e l’altro, in modo da far aumentare la concentrazione di spermatozoi e favorire così il concepimento. Alex e io siamo molto passionali: ammetto che soffriamo parecchio per il limite che ci ha imposto lo specialista” ha spiegato l’attrice e modella venezuelana.

La coppia pare dunque aver ritrovato una grande intesa, ma per cercare di mettere su famiglia dovrà comunque ‘limitare’ la passione; nel frattempo, Delia ha anche affermato di seguire un regime alimentare sano e di integrare con delle vitamine, sempre seguendo i consigli degli esperti.

Nel caso comunque nemmeno in questo modo i due riuscissero ad avere un bambino, allora potrebbero prendere in considerazione ipotesi alternative. La coppia realizzerà finalmente il proprio sogno? Tutti i fan glielo augurano, con la certezza che presto avremo modo di rivedere entrambi di nuovo in tv.