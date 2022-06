Vediamo una ricetta buonissima che si prepara veramente in pochissimi minuti ma dal risultato bomba che possiamo usare in mille occasioni.

Anche oggi vi vogliamo proporre una ricetta da realizzare praticamente al volo, perchè abbiamo degli amici a cena invitati all’ultimo minuto, oppure perchè vogliamo mangiare qualcosa di diverso in famiglia ma il tempo è poco per preparare altro, e poi così accontentiamo tutti.

Ecco quindi che noi vi diciamo che di importante è solamente un rotolo di pasta sfoglia, quello che mettiamo al suo interno noi vi diamo un’idea poi voi modificatelo a vostro gusto e piacere senza problemi.

Rotolo di pasta sfoglia farcito: pronto in 5 minuti, anche meno!

Potrebbe essere anche una di quelle classiche ricette svuota frigo, magari prima di partire per le vacanze, dove all’interno c’è anche un cuore filante che ci scalda il cuore quando lo vediamo.

Ma vediamo insieme che cosa ci occorre, come vedrete sono pochissimi ingredienti:

200 gr di zucchine

1 uovo

150 gr di prosciutto cotto

450 gr di pasta sfoglia

120 gr di formaggio a fette

Iniziamo quindi dalla pasta sfoglia, quella che compriamo al supermercato e di conseguenza dobbiamo srotolarla, poi ci mettiamo sopra le fettine di prosciutto cotto, successivamente prendiamo le zucchine.

Le laviamo per bene sotto l’acqua e poi le tagliamo a rondelle fine, se possibile tutte con uno spessore simile e le mettiamo sopra al prosciutto in modo tale che venga completamente ricoperto.

Sopra di loro procediamo mettendo le fettine di formaggio a fette sempre ricoprendo tutta la superficie, adesso, con l’aiuto della carta da forno che abbiamo della pasta sfoglia arrotoliamo su se stesso il tutto.

Dovremmo stringere bene per evitare che esca il super ripieno durante la cottura, mi raccomando! Adesso possiamo mettere il nostro rotolo su di una teglia e facciamo qualche taglio sulla carta da forno e sulla pasta stessa.

Prendiamo poi il nostro uovo che sbattiamo in una ciotola e lo spennelliamo su tutta la superficie, non ci resta che attendere il forno caldo e lo mettiamo per circa 30 minuti a 180 gradi, ovviamente controlliamo che sia dorato prima di sfornarlo.

Serviamolo ancora caldo così l’effetto filante del formaggio regalerà tutta un’altra magia al piatto ed il sapore vi lascerà senza parole, potete cambiare gli ingredienti all’interno come preferito in base al vostro gusto personale o alle vostre esigenze!