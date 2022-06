Elisa Isoardi, ecco la notizia tanto attesa: i fan possono finalmente sentire ciò che speravano da tempo, ecco di cosa si tratta.

Progressivamente, dopo il picco di qualche anno fa, Elisa Isoardi si è allontanata dai riflettori; la conduttrice Rai si era guadagnata un posto di spicco con La prova del cuoco, ma ultimamente (tranne qualche partecipazione a vari reality fra Rai e Mediaset) non ha avuto modo di sperimentarsi in tv.

La situazione però pare destinata a cambiare nei prossimi mesi, per la gioia dei tanti spettatori che vogliono molto bene alla conduttrice piemontese; ecco la notizia tanto attesa, per lei è pronto il ritorno in televisione

Elisa Isoardi, ecco la notizia tanto attesa: il ritorno in tv alla conduzione

Elisa Isoardi sta scaldando i motori. La conduttrice è destinata infatti a ritornare alla conduzione a partire dalla prossima stagione televisiva; a confermare la notizia, riportata da Davide Maggio, sarebbero stati direttamente i palinsesti televisivi.

La Isoardi avrà un programma tutto suo su Rai 2, in stile on the road sulla scia di quanto già fatto con Linea Verde; al momento però non sono ancora note le tematiche del programma, così nemmeno ulteriori dettagli.

Il programma andrà in onda di domenica, nella fascia pomeridiana compresa fra le 15 e le 16; uno spazio importante per la conduttrice, che si ritroverà a ‘battagliare’ per gli ascolti con la ‘zia’ Mara Venier (al timone di Domenica In) e soprattutto coi programmi Mediaset.

Su Canale 5 infatti pare siano stati confermati sia Amici (con la puntata speciale per il daytime) sia Verissimo; una prova ardua per la Isoardi, che comunque sarà più carica che mai in vista del suo ritorno alla conduzione.

Insieme a lei, nella domenica di Rai 2, andranno in onda anche Il Provinciale (condotto da Federico Quaranta) e una trasmissione sportiva curata da Rai Sport e dedicata alla Serie A; la Isoardi è pronta a rilanciarsi sulal seconda rete, mostrando di nuovo a tutti il suo valore.