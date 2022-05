Elisa Isoardi in love? La voce che stupisce

A quanto pare, la nota conduttrice ha ritrovato l’amore tra le braccia di un altro uomo: tutto sulla nuova fiamma di Elisa Isoardi.

Elisa Isoardi è sparita dalla tv da diverso tempo, l’ex fiamma di Matteo Salvini ha mostrato una certa difficoltà a stabilire la propria presenza nel panorama televisivo italiano. Talvolta, abbiamo avuto il piacere di vederla ospite da Alberto Matano, ma da La prova del cuoco alla conduttrice non è più stato affidato nessun programma di alcun tipo.

I problemi e i disagi relativi alla carriera professionale nacquero sin dalla scorsa stagione estiva, quando diverse news confermarono che la Rai non aveva intenzione di investire nuovamente su di lei. Da allora, Elisa Isoardi è sparita da ogni radar, allontanata sia dalla rete pubblica che dai canali Mediaset. Eppure, sembra che qualcosa sia destinato a cambiare: secondo Dagospia, la Isoardi starebbe puntando alla conquista di Rai2.

Elisa Isoardi: news sentimentali per la conduttrice

Il secondo canale della rete pubblica nasceva per essere considerato un canale giovanile. Tuttavia, negli ultimi mesi – Stefano Coletta ha dovuto prendere atto del fallimento di Rai2. Per questo motivo, qualche giorno fa – iniziò a circolare la voce secondo cui il Direttore Rai avrebbe richiesto l’intervento dell’iconica Loretta Goggi. Eppure, sembra che la storica artista non sia l’unica a puntare alla conduzione di Rai2.

Sempre secondo Dagospia, Coletta avrebbe cambiato idea su Elisa Isoardi. A quanto pare, la conduttrice potrebbe conquistare un nuovo posto di lavoro presso una nuova trasmissione destinata alla domenica mattina. Nulla è ancora certo, ma – a questo punto – speriamo di ricevere presto la conferma dalla diretta interessata.

Nel frattempo, sembra che Elisa Isoardi abbia trovato la pace sentimentale, oltre che professionale. Stando alle ultime voci, la conduttrice non sarebbe più single. Non si tratta di un ex fidanzato, ne tantomeno di un volto noto del mondo dello spettacolo. Dopo l’addio ufficiale a Matteo Salvini, e successivamente ad Alessandro Di Paolo, Elisa Isoardi sembra sia riuscita ad aprirsi nuovamente alle braccia di un altro uomo. Tuttavia, l’identità del fortunato risulta ancora ignota. Solo il tempo confermerà le notizie su un suo presunto ritorno in tv e sulla nuova fiamma della conduttrice.