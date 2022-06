Vediamo meglio insieme che cosa succede per quanto riguarda la nuova puntata della nostra amata soap opera Turca.

Anche oggi, 24 giugno, abbiamo modo di assistere ad un nuovo episodio di Brave and Beautiful, ovvero un programma che con il tempo ha catturato sempre più persone con le sue storie complicate e super intrecciate.

In questo momento ci troviamo ad un vero e proprio punto di svolta incredibile, perchè Riza sta per compiere un gesto che nessuno avrebbe mai voluto vedere, quindi capiamo meglio insieme di che cosa si tratta.

Brave and Beautiful: Riza uccide Korhan e non solo

Iniziamo con il dire che Cesur, insieme all’amico Omer e con il sostegno di Rifat trova il figlio di Banu che Riza aveva rapito per far fare il gesto di avvelenare Shuan, ma non solo trova anche il suo complice.

Quest’ultimo lo ha consegnato al procuratore Serhat, che giustamente ha iniziato ad interrogarlo in modo molto pressante, e dopo un lungo colloquio ha deciso di aiutare la polizia.

Ecco che viene studiato un piano per prendere Riza, ovvero lui deve credere che Omer ancora non è stato salvato in questo modo può ancora chiedere all’avvocatessa qualsiasi cosa, perchè lei farebbe di tutto per riavere suo figlio.

Riza, infatti, chiede a Banu di consegnarli il rivale, ed in questo modo lei avrebbe potuto, finalmente, riabbracciare il piccolo, ma quando Cesur arriva, Riza non c’è, e il bel protagonista non capisce come mai sia possibile.

Ovvero, l’uomo si reca a casa dell’Alemadaroglu perchè è assolutamente pronto ad uccidere Suhan con un colpo di pistola, ma con lei c’è Korhan, che sta comunicando di essere tornato in sintonia con Cahide e che è appena diventato padre.

Quando l’uomo capisce che cosa sta accadendo si mette tra Riza e Shuan, cercando di salvarla con il suo corpo, il giovane ovviamente viene colpito e perde la vita sul colpo, purtroppo non c’è nulla da fare.

La moglie, è in ospedale dove ha appena partorito ed attende con ansia che arrivi il marito, ma non è finita qui, perchè Riza rapisce Suhan e chiama subito Cesur comunicandogli che non vedrà mai più la donna.

L’uomo va su tutte le furie, ma cosa succederà? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.45 circa su Canale 5.