Vediamo insieme come possiamo realizzare questo dolce che solamente a vederlo ci viene l’acquolina in bocca, vero?

Oggi questo dolce è pensato per gli amanti, come noi del pistacchio, ma come sempre possiamo cambiare la crema che c’è all’interno, quindi è super personalizzabile in base ai nostri gusti.

Poi è super facile da realizzare e piacerà a tutti la famiglia, possiamo anche preparare varie versioni per provale insieme e fare un piatto di dolci particolare come fine cena, ma non ci perdiamo in troppe parole e vediamo come si realizza.

Dolce al pistacchio: una bontà indescrivibile e buonissimo

La preparazione vi può sembrare complicata ma non è assolutamente così, questo dolcetto è una variante degli éclair, dobbiamo solamente seguire ogni passaggio bene, ma vediamo cosa ci occorre per la crema: