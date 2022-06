Uomini e Donne: Diletta Pagliano, ecco cosa fa oggi, ha cambiato vita

Vi ricordate di Diletta Pagliano? Stiamo parlando di una delle ex corteggiatrici di Uomini e Donne più amate dal pubblico a casa. Oggi ha completamente cambiato vita, scopriamo nel dettaglio cosa fa.

Impossibile dimenticarsi di Diletta Pagliano, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che per diversi anni ha fatto sognare il pubblico a casa con la bellissima storia d’amore con Leonardo Greco. Oggi, la ragazza si è allontanata dal mondo dello spettacolo, ma cosa fa nella vita? Vediamolo insieme.

Sono passati moltissimi anni da quando Leonardo Greco fece la sua scelta a Uomini e Donne. Sicuramente, questa è stata una delle storie d’amore che più a coinvolto il pubblico a casa. L’ex tronista uscì dal programma insieme a Diletta Pagliano, purtroppo però, la relazione tra i due non andò a gonfie vele, infatti dopo nemmeno un anno si lasciarono

La rottura definitiva è avvenuta nel 2011, quando Leonardo e Diletta decisero di prendere strade diverse. Mentre l’ex corteggiatore ha continuato a frequentare il mondo dello spettacolo, Diletta si allontanò definitivamente.

Oggi infatti, oltre ad essersi ricreata una famiglia, si è lanciata nel mondo della ristorazione aprendo un ristorante a Milano, insieme al compagno Alessandro Mastromatteo.

Ma scopriamo nel dettaglio altre curiosità sull’ex corteggiatrice.

Diletta Pagliano: ecco cosa fa l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Diletta, recentemente ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Mio, l’ex corteggiatrice ha parlato della sua nuova vita lontana dai riflettori. Oggi, la giovane oltre ad essere una bravissima mamma, è anche una ristoratrice affermata.

Nel 2017 si è fidanzata con l’imprenditore Alessandro Mastromatteo, da cui ha avuto un bellissimo bambino di nome Thomas. I due hanno aperto insieme anche un ristorante a Milano, in zona Porta Romana.

Si tratta di un locale molto caratteristico, arredato in stile hawaiano, all’interno del ristorante si serve sushi e uramaki. Diletta è molto orgogliosa del lavoro fatto fin ora, ma non solo, oltre ad essere impegnata con il ristorante è anche mamma a tempo pieno.

Diletta ha svelato che il suo bambino è molto socievole ed estroverso, Thomas in settimana sta con i genitori, invece nel weekend spesso viene lasciato con una baby sitter di fiducia.

Per il momento l’ex corteggiatrice e il compagno Alessandro non sono ancora sposati, ma ha confermato che in futuro le piacerebbe indossare l’abito bianco.