Fabio Volo: i segreti che nessuno conosce

Chi è Fabio Volo? Approfondiamo insieme i segreti della vita privata dell’attore e scrittore. Tutto quello che non sai su di lui.

Classe 1972, Fabio Volo è un famoso conduttore radiofonico e televisivo, attore e persino scrittore di romanzi e sceneggiature. Parliamo infatti di un’artista ed interprete capace di esplorare ogni campo possibile dello show business: dalla musica, al cinema, alla tv fino all’editoria. Debutta in radio nel 1996 presso Radio Capital, dopodiché prosegue con la sua carriera fino ad esordire in televisione con il programma Le Iene. Eppure, non è finita qui.

Nel 2002 sperimenta il campo della recitazione nel film Casomai, prodotto che rappresenterà il suo reale trampolino di lancio come attore. Dopodiché, arriveranno una serie di altri progetti che contribuiranno alla sua reale affermazione del mondo dello spettacolo italiano.

Tuttavia, il reale successo di Volo è associabile per lo più alla scrittura: i suoi romanzi e racconti contano più di 5 milioni di copie vendute in Italia, tanto che sono stati successivamente tradotti in altre lingue e pubblicati all’estero. Insomma, un uomo dalle mille sfaccettature e talenti, che tiene particolarmente alla privacy a alla sua vita privata. Oggi, proveremo a rompere i paletti e i muri imposti dal famoso scrittore e attore. Parliamo quindi della moglie di Fabio Volo.

Fabio Volo: tutto ciò che non sai sulla moglie

Spesso e volentieri gli scritti di un uomo nascono dal suo personale bagaglio di esperienze, di conseguenza possiamo presupporre che Fabio Volo si sia ispirato alla sua stessa vita per la stesura dei suoi libri. Tuttavia, di lui – oltre alla carriera professionale – si sa ben poco. Riguardo la compagna ad esempio, apprendiamo pochissime informazioni. Nel dettaglio, Fabio Volo ha una relazione con Johanna Maggy Hauksdottir – un’istruttrice di pilates conosciuta in una palestra di New York.

I due sono legati sentimentalmente dal 2011 e la loro storia d’amore prosegue a gonfie vele da più di dieci anni. Il loro affetto è stato coronato dalla nascita dei due figli: Sebastian e Gabriel. Riguardo la donna si sa poco e niente, se non che appunto è di origini islandesi e si dedica da anni al ritrovamento del benessere psicofisico, argomento trattato spesso sul suo blog.

Inoltre, parliamo di una donna indipendente e amante dei viaggi e della scoperta: all’età di soli 19 anni infatti si è trasferita in Sud Africa, per poi spostarsi a New York per 8 anni. La Grande Mela le consentì – non solo di sviluppare la sua passione per il pilates – ma anche di incontrare la sua attuale anima gemella, il noto Fabio Volo.