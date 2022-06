Avanti un Altro: l’abbandono che stupisce tutti

Un addio nel programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Avanti un Altro. Scopriamo insieme chi ha deciso di lasciare il programma.

Avanti un altro è uno dei programmi di punta di Mediaset, condotto dallo straordinario Paolo Bonolis aiutato dal suo amico di sempre Luca Laurenti.

Nel ruolo di Bonas c’è Sara Croce, che però sul suo account social ha annunciato che nella prossima stagione del programma di Canale 5 non sarà presente.

“Ci siamo, prima o poi questo momento sarebbe dovuto arrivare..” inizia così il lungo post della Croce, che ammette di lasciare questo gioco con molta serenità.

Con il suo post ha voluto ringraziare in primis coloro che l’hanno fatta “sentire subito parte di questa meravigliosa famiglia”, ovvero Paolo Bonolis e sua moglie Sonia Bruganelli.

Avanti Un Altro: un addio inaspettato nel programma di Canale 5

Di seguito ha ringraziato anche tutti coloro che fanno parte della trasmissione, come il maestro Luca Laurenti ed i giudici, ai suoi compagni di viaggio con i quali ha instaurato un bellissimo rapporto.

Non ha dimenticati nessuno: nel suo lungo post su Instagram, Sara Croce ha voluto fare anche un ringraziamento speciale “ai microfonisti (Alessio sei nel mio cuore), alle meravigliose sarte e alla loro pazienza ( @la_fratto anche per le bellissime cavalcate insieme). Grazie agli autori, produttori e a coloro che lavorano dietro le quinte”.

Ed ha anche ringraziato tutti coloro che in questo lungo tragitto l’hanno sempre seguita.

Molti personaggi della televisione (e non solo) hanno voluto far sentire la loro vicinanza a Sara Croce, come Sonia Bruganelli che le ha augurato buona fortuna, oppure Claudia Ruggeri che le ha invece voluto dedicare un piccolo pensiero “Meriti tanto e avrai tanto ❤️ grazie a te per averci regalato la tua presenza, sei stata parte di noi e rimarrai in un posto speciale nei nostri cuori, sei speciale Sara ❤️ in bocca al lupo per tutto”.

A settembre, quando ripartirà la nuova stagione di Avanti un Altro, ci sarà la presentazione della nuova ragazza in qualità di Bonas, che affiancherà i conduttori, Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Insomma, chi potrà mai sostituire la Bonas, Sara Croce, nel programma di Mediaset? Bisognerà solo aspettare e vedere chi sarà.