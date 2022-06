Aria condizionata: fa male anche alla salute, oltre che alla tasca

Il caldo afoso ci spinge ad utilizzare più aria condizionata. Tuttavia, questa fa male alla salute e anche alle tue tasche. Ecco perché

Quest’anno l’estate è arrivato particolarmente in anticipo. Già da metà maggio, infatti, le temperature sono apparse molto superiori alle attese, sfiorando in gran parte del Paese i 35°. Un caldo afoso e torrido che ha scatenato la corsa all’acquisto di condizionatori per la propria casa, senza però badare alle conseguenze.

Sebbene sia innegabile che avere l’aria condizionata in casa rappresenti un enorme vantaggio per chi la possiede, avere un condizionatore può essere anche la causa di alcuni problemi. È risaputo, infatti, che l’aria condizionata faccia male alla salute, oltre che al proprio portafoglio. Ecco perché.

Ecco perché l’aria condizionata fa male alla salute

Le temperature letteralmente bollenti che stanno attanagliando il nostro Paese non accennano a scendere. In gran parte del nostro territorio, infatti, si affacciano temperature di oltre 38°. Ad aggravare la situazione ci pensa questo periodo di particolare siccità, causato dalla totale assenza di piogge.

Dunque, in molti stanno soffrendo pesantemente il caldo, cercando refrigerio e sollievo nella propria casa. Tantissimi, infatti, hanno pensato di acquistare un condizionatore e fare in modo di regolare l’aria della propria casa, rinfrescandola rispetto alle temperature bollenti che ci sono all’esterno.

Tuttavia, non tutti sanno che l’aria condizionata fa male alla salute e potrebbe incidere pesantemente anche sul nostro portafoglio. Maggiore sarà il tempo in cui teniamo acceso il nostro condizionatore, più grande sarà la spesa che dobbiamo affrontare in bolletta. Dunque, è importante assumere delle importanti accortezze.

Bisogna infatti fare attenzione a non eccedere con le temperature basse, in quanto potremmo provocarci raffreddori e dolori muscolari o articolari. È necessario quindi azionare il condizionatore nelle modalità corrette, in modo da non incidere negativamente sulla nostra salute.

Inoltre, un utilizzo sbagliato del condizionatore potrebbe provocare danni anche ai nostri occhi. Mettere temperature troppo basse in casa, in ufficio o in auto potrebbe infatti andare a rovinare i nostri occhi a causa del flusso d’acqua rivolto verso la nostra faccia.

I nostri occhi, infatti, necessitano di continua lubrificazione e una secchezza provocata dall’aria condizionata potrebbe danneggiarli. Questo, infatti, ci esporrebbe maggiormente ad allergie, infezioni e altri problemi oculari.