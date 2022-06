Lady D: lei è identica, ecco di chi stiamo parlando

Il fratello di Lady D pubblica un ritratto incredibile, la donna del disegno è identica alla sorella scomparsa.

Il 31 agosto del 1997 ci lasciava la donna destinata a rivoluzionare il rapporto della Royal Family con il popolo inglese. Fu proprio lei a distruggere quella barriera e quel distacco, diventando la figura mediatrice tra la ricchezza e l’imponenza della Corona e la semplicità degli essere umani più comuni. Le immagini che la ritraggono tra le braccia dei suoi sostenitori, le foto scattate nelle varie occasioni di incontro – tutto lasciava pensare che Diana Spencer sarebbe entrata nella storia della cultura inglese, destinata ad essere ricordata per sempre anche oltre confine.

Negli ultimi tempi, le produzioni cinematografiche hanno dato modo di conoscere ulteriormente la sua persona. Dalla serie tv targata Netflix, The Crown al film Spencer – prodotto che vede protagonista la candidata premio Oscar Kristen Stewart. Diana Spencer è dipinta come una donna dalle mille contraddizioni, intossicata dalla vita di palazzo e dalla storia d’amore che vedeva protagonisti il marito Carlo e Camilla. Una giovane che soffriva di bulimia e che tentò con tutte le sue forze di distruggere schemi e catene proposti dalle rigide leggi della vita reale.

Tra le figure associabili alla dolce Lady D, non possiamo non parlare del fratello Charles. Recentemente, tramite i suoi profili social – lo Spencer ha deciso di condividere con i suoi followers un vecchio ritratto la cui protagonista è una donna identica alla sorella scomparsa.

Lady D: il ritratto sconvolgente condiviso da Charles

Il rapporto tra Lady D e Charles Spencer risulta tutt’oggi particolarmente controverso, come tutta la vicenda che la vede protagonista. In occasione del funerale della principessa, Charles parlò dell’incredibile legame tra i due – rapporto che tuttavia non venne mai realmente confermato. In molti pensano che il matrimonio combinato con la Famiglia Reale derivasse da una pressione famigliare sulla giovanissima, pressione che la spinse a sposare Carlo nonostante la presa di coscienza della sua relazione con Camilla.

Tralasciando gli aspetti più oscuri della vicenda, oggi vi mostreremo un particolare ritratto condiviso da Charles Spencer – il cui soggetto è la bellissima nonna Cynhtia. Nell’immagine, come potete vedere, la somiglianza con la nipotina scomparsa è evidente: stessa fisionomia del viso, acconciatura, sguardo e portamento. Le due sono praticamente due gocce d’acqua.

In ricordo della sorella, Charles ha voluto sottolineare la somiglianza con l’antenata. Capita spesso infatti che Spencer pubblichi delle immagini in ricordo dell’iconica Lady D – forse con un po’ di malinconia ed un pizzico di amarezza.