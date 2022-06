Latte di cocco: usalo per i capelli, rimarrai senza parole

Il potere del cocco viene spesso utilizzato per diversi trattamenti nel campo del beauty: vediamo insieme tutti i benefici per i capelli.

Da diverso tempo gli esperti del campo del beauty si interrogano sulla possibilità di sfruttare gli elementi naturali per la realizzazione di maschere e prodotti per pelle e capelli. Uno degli alimenti più utilizzati è sicuramente il cocco: parliamo infatti di un ingrediente che non solo apporta ottimi benefici, ma permette anche di godere della sua inconfondibile profumazione esotica. Il profumo del cocco rappresenta un’essenza a cui pochi riescono a resistere e per questo motivo viene spesso utilizzato sotto forma di olio essenziale per diversi prodotti della beauty routine.

Oggi in particolare faremo riferimento al latte di cocco, utilizzato nello specifico per la cura dei capelli. La soluzione infatti contiene una serie di vitamine e sali minerali incredibilmente nutrienti per la cute e per la stessa struttura del capello. Parliamo ad esempio dell’acido ialuronico, così come delle proteine, vitamina C, E e del gruppo B (B1, B3, B5 e B6). Scopriamo insieme come trasformare questo alimento in una maschera homemade particolarmente efficace.

Latte di cocco: la maschera per capelli infallibile

Per realizzare la nostra maschera per capelli serviranno pochi semplici ingredienti: unite in un contenitore latte di cocco, qualche goccia di olio di Argan, di mandorle e di jojoba. A questo punto, applicate la miscela sui capelli partendo dalla cute. Pettinate i capelli con un pettine a denti stretti, in modo che la soluzione riesca a coprire l’intera chioma. Lasciate agire per 20 minuti, dopodiché risciacquate con acqua tiepida o fredda.

Qual è l’obiettivo della nostra maschera homemade? Prima di tutto, grazie all’incredibile potere nutriente, il latte di cocco permette di rallentare la caduta dei capelli. Inoltre, parliamo di una maschera che consente di eliminare l’effetto crespo, ridimensionando il rischio di rottura. Eppure, non è finita qui: l’azione lenitiva del cocco consente di combattere la forfora in profondità, proprio perché svolge un’azione emolliente sul cuoio capelluto. Insomma, parliamo di una miscela economica, naturale e al contempo incredibilmente efficace.