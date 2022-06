Elton John: avete mai visto i figli? Eccoli

Elton John: avete mai visto i figli di uno dei maggiori artisti del pop contemporaneo? Scopriamo qualcosa in più su di loro.

E’ considerato uno dei maggiori artisti del pop contemporaneo, Elton John ha venduto nella sua lunga carriera oltre 300 milioni di dischi.

Nel 1994, la Regina Elisabetta II lo conferì Cavaliere per i servigi resi alla musica, alla cultura inglese e alla beneficenza.

Molto amico di Diana Spencer, durante il suo funerale Elton John ha eseguito al piano una versione nuova di Candle in The Wind: questo brano viene pubblicato per beneficenza e diventa uno dei singoli più venduti della storia.

Nel 2018, il grande artista decide di ritirarsi dalle scene. Prima di compiere questo passo, però, affronta un tour mondiale con oltre 300 date.

Elton John: ecco i suoi figli

Il cantante negli anni ’90 ha intrapreso una relazione regista canadese David Furnish, che si sono prima uniti civilmente nel 2005 e poi sposati nel 2014.

La coppia insieme ha due figli, Zachary, nato in California il 25 dicembre del 2010, e Elijah, nato l’11 gennaio 2013, entrambi avuti dalla stessa madre surrogata. I due bambini hanno poi avuto una madrina speciale: Lady Gaga.

Durante una sua intervista a Ellen DeGeneres Show, Elton John ha fatto sapere che “Se dieci anni fa mi avessi detto che avrei sposato l’uomo che amo e che avrei avuto due bellissimi bambini avrei pensato che tu avessi messo dell’acido nel mio drink”.

E poi continua a dire anche che “la vita ti lancia delle sfide, e palle curve e grandi palle curve. Questi due bambini sono arrivati in un momento in cui non pensavo che li avrei avuti. Non ci sono parole per descrivere quanto li amiamo”. E li ha definiti come “la cosa più grande della mia vita”.

Ha pensato proprio a tutto il grande cantante: infatti, ha fatto sapere che non lascerà loro tutta la sua eredità, che è stata stimata intorno ai 200 milioni di dollari. Ma ne lascerà solo una piccola parte.

Infatti, Elton John ha detto a questo proposito che “Voglio lasciare i miei ragazzi in una sana situazione finanziaria, ma credo che sia terribile viziarli, rovinerebbe le loro vite”.

Cosa ne pensate di questa scelta da parte del cantante?