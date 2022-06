Vediamo insieme come possiamo cucinare questo piatto che va bene in mille occasioni d’utilizzo e che è davvero speciale.

Oggi vi vogliamo proporre una ricetta davvero speciale che incanterà moltissimi di voi per il risultato e per il suo sapore veramente eccezionale, stiamo parlando di una lasagna molto particolare.

Come sempre, state tranquilli che non è assolutamente difficile da fare e la lista degli ingredienti è sempre molto corta, quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere e vediamo cose si realizza una lasagna senza pasta!

Lasagna senza pasta si può? Si una bontà incredibile!

Ma cosa ci sarà mai in questa bontà? Ecco la lista degli ingredienti, non fatevi spaventare, tranquilli:

250 gr di carne macinata

150 gr di mozzarella

3 patate

300 ml di besciamella

50 gr di parmigiano grattugiato

1 cipolla

Olio quanto basta

1 carota

200 gr di salsa mescolata con mezzo bicchiere d’acqua

Pepe quanto basta

Sedano quanto basta

Sale quanto basta

Iniziamo quindi con la preparazione vera e propria, lavando e sbucciando le nostre patate che dovremmo tagliare in modo molto fino, se possibile usando la mandolina, poi le mettiamo in un contenitore con l’acqua e ci aggiungiamo un po’ di sale.

Diamo una mescolata veloce e le lasciamo stare per un momento e ci dedichiamo ad altro, ovvero al sugo, dove mettiamo una cipolla, il sedano e la carota con un goccio d’olio e lo mettiamo in padella.

Lasciamo andare per qualche momento, fino a quando non è ben rosolato, poi aggiungiamo la nostra carne macinata e lasciamo cuocere per circa 5 minuti, con il coperchio, poi aggiungiamo anche il pomodoro ed aggiustiamo di sale.

Quando è pronto aggiungiamo le nostre foglie di basilico, poi aggiungiamo anche 2 cucchiai di besciamella nel nostro sugo e mescoliamo bene, fino a quando non è bel amalgamato il tutto.

Ne mettiamo poi un po’ sul fondo della nostra teglia e mettiamo uno strato di patate, poi aggiungiamo un po’ di sugo e mettiamo una manciata di mozzarella che avremmo in precedenza tagliato a cubetti.

Aggiungiamo un po’ di besciamella sopra ed una manciata di parmigiano, poi mettiamo nuovamente le patate e ripetiamo l’operazione che abbiamo appena fatto, fino alla fine dei nostri ingredienti.

Ricordiamoci, ovviamente, che dobbiamo avere sopra uno strato di sugo, besciamella, mozzarella e parmigiano, poi possiamo infornare quando è bello caldo a 180 gradi per circa 50 miniuti.

Negli ultimi momenti mettiamo anche il grill, in modo che tutto prenda un sapore speciale facendo la crosticina sopra che tutti adoreranno, ecco che la nostra lasagna senza pasta è pronta e piacerà veramente a tutti, ne siamo certi.

Continuate a seguirci per avere sempre delle ricette ottime e che possiamo fare senza problemi anche se non siamo dei cuochi provetti in cucina!