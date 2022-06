Come cancellare messaggi vecchi su WhatsApp senza che nessuno se ne accorga

Sapete che esiste una funzione che vi permette di cancellare i messaggi su WhatsApp senza che nessuno se ne accorga? Scopriamo insieme come fare.

Ormai sono poche persone che non usano WhatsApp. È entrato a far parte della quotidianità di ognuno di noi.

Come è noto a tutti se ci sbagliamo a mandare un messaggio, si può sempre cancellare. Ma per non farlo leggere al destinatario è importante cancellarlo entro un tot di tempo. Eravate a conoscenza di questo fatto?

Infatti, se ci si è sbagliati a mandare un messaggio si può sempre utilizzare la funzione Elimina per tutti entro circa un’ora. Al di fuori di questa ora, si può solo usare la funzione Elimina per me.

In ogni caso, rimane la scritta anche al destinatario, ovvero quella “Questo messaggio è stato eliminato”. E’ impossibile, quindi, farlo di nascosto.

Almeno fino ad ora. Infatti, non tutti sono a conoscenza che c’è un modo per eliminare un messaggio senza che persona a cui è stato mandato se ne accorga.

WhatsApp: come cancellare un messaggio vecchio

Money.it ci spiega come fare sia se si vuol cancellare un messaggio solo nel nostro cellulare, sia se si vuol cancellare un messaggio che non si vuol far leggere al proprio destinatario.

Vediamo come fare. Nel primo caso è più semplice: infatti, basterà aprire WhatsApp, trovare la chat dove si trova quello che si vuole eliminare. Andiamo a cliccare sul messaggio e poi andremo a cercare l’icona di un secchione: dopo averci cliccato sopra, si aprirà una finestra con scritto Elimina Per Me. Basterà cliccarci sopra ed il gioco è fatto.

Questo metodo vi consentirà di eliminare solo per voi alcuni contenuti della chat, ma non con la persona condivisa.

Invece, se si vuol cancellare messaggi anche oltre l’ora stabilita, dovrete fare in questo modo: bisognerà staccare la connessione internet o ancora meglio possiamo mettere la modalità aerea, poi dovremmo aprire le impostazioni del telefono. Dovremmo scegliere le impostazioni relative alle App e selezionare ovviamente quella di WhatsApp.

Dovremmo poi cliccare su Termina per chiudere totalmente WhatsApp. Poi dovremmo cercare Data e Ora sempre tra le varie impostazioni.

Ora potremmo solo cambiare la data e l’ora con quella del messaggio. Infine, dovremmo riaprire nuovamente WhatsApp e finalmente cancellare il messaggio in questione.