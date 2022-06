Ivana Spagna: il ricordo che fa male

Estate in diretta: Ivana Spagna, durante la trasmissione ricorda un momento molto doloroso della sua vita “eravamo poveri”. Scopriamo nel dettaglio le sue parole.

Ivana Spagna è sicuramente una delle cantanti più apprezzate in Italia, nonostante il successo, la sua vita non è stata sempre rose e fiori. A rivelarlo è stata proprio lei durante una recente intervista a Estate in diretta. La cantante si è messa a nudo, confessando alcuni dettagli piuttosto toccanti della sua infanzia.

Qualche giorno fa, Ivana Spagna è stata ospitata da Roberta Capua e Gianluca Semprini a la Vita in diretta. Durante l’intervista, la cantante ha parlato della sua carriera ma anche della sua vita privata.

Nessuno si aspettava che Ivana avesse avuto una vita così difficile, le sue parole hanno commosso tutti. Ne dettaglio ha parlato della sua famiglia e del rapporto con i suoi genitori, proprio grazie a loro si è avvicinata alla musica.

Ma non solo, la Spagna ha anche rivelato dei momenti molto tristi del passato. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamoli insieme.

Ivana Spagna rivela “non avevamo soldi”

Ivana Spagna, qualche ora fa si è messa a nudo a Estate in diretta, la cantante ha confermato di aver avuto sempre un bellissimo rapporto con i suoi genitori, tant’è che sono stati loro a farla avvicinare al mondo della musica.

Con loro condivideva l’amore per il canto, ma in realtà dietro l’apparente felicità si nascondevano dei gravi problemi economici. Ivana ha comunque ammesso “Non c’erano soldi ma c’era quest’entusiasmo di cantare dal vivo”.

Quindi nonostante la povertà, la sua famiglia ha sempre pensato in positivo, infatti quello che li ha tenuti uniti è stato l’amore e la musica. Durante l’intervista, ha anche confermato che prima di raggiungere la fama, ha dovuto fare moltissimi sacrifici.

Ivana ha rivelato che, insieme a suo fratello, cantava in ben cinque discoteche. Ma non solo, la cantante ha confermato che l’entusiasmo che aveva in passato è rimasto lo stesso che ha oggi. Alla fine dell’intervista, Ivana ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte di un grande amico: Valerio Scanu.