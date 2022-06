Cesare Cremonini: è arrivata la notizia che nessuno voleva sentire

Dopo un periodo di relativa tranquillità, per Cesare Cremonini è arrivata una notizia che nessuno voleva sentire

Non sempre le cose vanno come vorremmo noi, ci sono momenti altamente soddisfacenti, in cui riusciamo a raggiungere i nostri obiettivi e stare con le persone che desideriamo, ma ce ne sono altri in cui dobbiamo fare i conti con la realtà, che non sempre ci offre soluzioni soddisfacenti.

L’amore non sempre può risultare duraturo e condiviso, e una relazione tra due persone, a volte, può finire. Dopo un periodo di relativa tranquillità, infatti, per Cesare Cremonini è arrivata una notizia che nessuno voleva sentire: è di nuovo single. Ecco che cosa è successo.

Cesare Cremonini di nuovo single

Dopo l’annuncio di Pipol Gossip arriva la conferma: Cesare Cremonini e Martina Maggiore non stanno più insieme. Secondo quanto rivela il magazine, la storia d’amore tra la giovane di Riccione e il cantante bolognese sarebbe giunta definitivamente al capolinea.

A quanto pare, infatti, tra i due ci sarebbero state delle incomprensioni incolmabili, che sarebbero finite nella definitiva rottura. “Dopo due anni e mezzo è finita la storia d’amore tra Cesare Cremonini e Martina Margaret Maggiore – scrive il Pipol Gossip – I primi indizi partivano dai social dove entrambi avevano smesso di seguirsi a vicenda. Ma le nostre fonti confermano la rottura”.

Nella città di Bologna, dove i due attualmente vivono, si vociferava da giorni l’insorgere di una possibile crisi tra i due, che sarebbe potuta sfociare in una separazione. Tuttavia, in molti non volevano credere alle indiscrezioni, classificandole semplicemente come congetture e gossip privo di fondamento. Ma nella giornata di ieri è arrivata la definitiva conferma: Cesare Cremonini e Martina Maggiore non stanno più insieme.

Dopo lo scoop riportato da Pipol Gossip, il quale ha confermato la notizia dicendo che “Martina ha portato via i vestiti dalla villa bolognese del cantante”, non è arrivata alcuna conferma ufficiale che dia una svolta definitiva alla vicenda. Non ci sono state parole, almeno per ora, da parte della bella Martina, ma neanche da parte di Cesare Cremonini. Il cantante, infatti potrebbe partire per il suo prossimo tour in giro per l’Italia da single e non più come fidanzato.