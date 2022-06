Vediamo meglio insieme che cosa ci attende per la nuova puntata della nostra amata soap opera che arriva dalla Turchia.

Anche oggi, 23 giugno, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per Brave and Beautiful, ovvero la soap opera che tiene incollati al piccolo schermo milioni di italiani e che lascia sempre con il fiato sospeso.

Come abbiamo visto si sta cercando di capire chi ha avvelenato la bella Shuan il giorno del matrimonio e le ha fatto temere per la sua vita e per quella del piccolo che porta in grembo, al momento siamo ad un punto di svolta ma….

Brave and Beautiful: Cahide entra in travaglio in cella

Iniziamo con il dire Cahide è in carcere per aver cercato di uccidere Suhan anche se lei si è sempre dichiarata assolutamente innocente, e non ha mai smesso di farlo, ma nessuno le ha dato ascolto perchè aveva una fialetta del veleno che è stato trovato nel sangue della futura moglie di Cesur.

Ma proprio lui, insieme alla moglie, adesso sanno che sta dicendo la verità, perchè la vera colpevole è un’atra persona, ovvero l’amica della Korlundag, Banu, ma che nasconde anche un motivo valido, se così possiamo dire, per aver compiuto il gesto.

La donna, rivela a Korhan, che per il momento è bene che stia dietro alla sbarre, ancora per un po’ anche se non ha fatto nulla, perchè hanno in mente un piano per catturare Riza, come ha spiegato anche il procuratore Serhat.

L’uomo deve pensare che il vero colpevole ancora non è stato preso, e la donna si trova quindi a dividere la cella con Hulya, che si trova anche lei in prigione, per altri motivi e con il quale non scorre assolutamente buon sangue.

Le due donne, anche se prima erano complici, al momento sono una contro l’altra e stanno sempre a battibeccare, ma Cahide inizia ad avere un brutto mal di pancia, malore che mette in allarme le guardie che le danno una mano.

Infatti, entra in travaglio, e Korhan riceve direttamente una telefonata dall’ospedale e giustamente scappa verso Cahide che sta per dare alla luce il suo primi figlio, ma cosa succederà poi?