Figlio di importanti imprenditori vinicoli, Marco stava lavorando in un vigneto a Fumane, quando è avvenuta la tragedia.

Marco Accordini, stava lavorando nell’azienda agricola di famiglia, quando poco dopo le 8 di mattina per lui non c’è stato più nulla da fare.

Un incidente di lavoro in un vigneto è costato la vitta oggi ad un giovane di 26 anni, Marco Accordini, figlio di Daniele Accordini, direttore generale della Cantina Valpolicella di Negrar – in provincia di Verona. Da una prima ricostruzione, Accordini era al lavoro nella tenuta di famiglia, un’azienda agricola e di agriturismo, a Fumane, in località La Cà, quando per cause ancora in fase d’accertamento, il trattore che stava guidando, facendo retromarcia, avrebbe urtato un muretto. A quel punto, il mezzo si sarebbe ribaltato schiacciandolo. A nulla sono valsi i tentativi degli operatori del 118 di Verona, intervenuti sul posto con l’elicottero, per cercare di rianimarlo. I vigili del fuoco, partiti da Bardolino e da Verona con due mezzi tra cui un autogrù e 7 uomini, hanno lavorato imbragando e sollevando il trattore per liberare il corpo del 26 enne.

Marco era l’ unico figlio di Daniele Accordini, direttore della Cantina Valpolicella Negrar. Una famiglia molto nota, la loro, tanto che in zona la terribile notizia si è sparsa velocemente. Sul posto si è recato anche il sindaco di Fumane, Daniele Zivelonghi. Anche il presidente di Assoenologi, Riccardo Cottarella, ha espresso il proprio cordoglio al padre del ragazzo e a tutti i soci della Cantina veronese. Il giovane era laureato in Scienze Agrarie e portava avanti l’azienda di famiglia assieme al padre, allo zio Tiziano ed ai cugini Paolo e Giacomo. Una famiglia unita e forte, di grandi imprenditori capaci di costruire nel Valpolicella la cantina “Accordini Stefano”, dal nome del nonno fondatore dell’impresa agricola. La famiglia aveva inaugurato nel maggio 2019 l’agriturismo Acinatico Wine Relais, a 500 metri dalla cantina, in località La Cà.