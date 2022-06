Simona Ventura arrabbiatissima: cosa è successo?

Spiacevole inconveniente per Simona Ventura, la conduttrice si è ritrovata con il volo cancellato, ovviamente, dopo 4 ore di attesa, non ha saputo trattenere la rabbia. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Simona Ventura nelle ultime ore ha vissuto un’esperienza piuttosto spiacevole, tant’è che ha deciso di condividerla con i suoi fan. La conduttrice si è sfogata sui social dopo che una compagnia aerea l’ha fatta attendere per più di 4 ore prima di poter salire sul suo aereo.

Il tutto è accaduto nel pomeriggi martedì 21 giugno all’aeroporto di Capodichino, a Napoli. La conduttrice era in procinto di partire, quando qualche minuti prima di salire sull’aereo le hanno comunicato che il suo volo era stato cancellato.

La Ventura non è riuscita a trattenere la rabbia, riprendendo il tutto con il suo smartphone e poi pubblicando gli attimi di panico su Ig. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Simona Ventura su tutte le furie “è proprio una presa per il c**o”

Nelle ultime ore Simona Ventura ha vissuto dei momenti piuttosto spiacevoli. Stando a quanto ha raccontato l’amata conduttrice, una nota compagnia aerea le avrebbe cancellato il volo qualche minuto prima di salire sull’aereo. Simona non è riuscita a trattenere la rabbia, tant’è che ha pubblicato alcuni video sul suo profilo Instagram confessando cosa le era appena accaduto.

La conduttrice ha ripreso nel dettaglio gli attimi salienti dell’accaduto, lamentandosi del fatto, che la compagnia aerea non ha avvertito tempestivamente i passeggeri della cancellazione del volo. Ma non solo, Simona ha anche spiegato che lei e altre 300 persone hanno dovuto aspettare per più di quattro aereo l’aereo successivo.

Le parole della Ventura sono state “abbiamo l’aereo davanti agli occhi e non ci fanno salire, ma veramente? Ma stiamo scherzando?”. Ma lo sfogo non è di certo finito qui, tra rabbia e sgomento, Simona ha spiegato che la compagnia aerea non ha saputo dare motivazioni sull’accaduto.

La compagnia in questione è la Wizz Air, proprio questa negli ultimi giorni sta facendo disperare moltissimi passeggeri che si trovano con il volo cancellato. Anche il compagno, Giovanni Terzi, si è lamentato dell’accaduto dichiarando “È proprio una presa per il c**o, l’aereo è qui, perché non ci fanno salire“.

La conduttrice ha confermato che nei prossimi giorni continuerà a parlare dell’argomento e sicuramente chiederà un risarcimento. Voi cosa ne pensate?