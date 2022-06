Lamponi: gli effetti che non immagini mangiandone un po’ al giorno

Sapete che mangiare i lamponi tutti i giorni può portare tanti benefici? Scopriamo insieme cosa succede al nostro organismo.

I lamponi sono una delizia per il palato. Ma non solo: infatti, fanno tanto bene al nostro organismo, dato che contengono, fra l’altro, tante vitamine, come quella C, A, B1, B2, B3, B5 E e K.

Hanno tanti minerali, ferro, magnesio, fosforo, potassio, zinco e rame. Non hanno tanti zuccheri, quindi è un ottimo alimento anche per i diabetici.

Andiamo a vedere quali benefici possono apportare se mangiamo i lamponi.

Sono dei potenti antitumorali: hanno un alto contenuto di antiossidanti che riescono a inibire la crescita delle cellule tumorali, in particolar modo quelle del colon della prostata, della mammella e del cavo orale.

Lamponi: perché fanno così bene?

Inoltre, riescono ad abbassare i livelli di zucchero nel sangue: i lamponi sono perfetti se si vuole tenere sotto controllo la glicemia. Questo frutto è ricco di tannini, che riescono a bloccare gli alfa amilasi, ovvero gli enzimi che convertono l’amido in zucchero. In questo modo, i tannini cercano di prevenire gli alti livelli di zucchero nel sangue.

È un ottimo alleato anche per chi soffre di artrite e infiammazioni. Si possono sfruttare le foglie di questo frutto per fare degli impacchi da mettere sul punto in cui avvertite più dolore.

Con la loro azione depurativa, diuretica e rinfrescante, riescono ad accelerare la guarigione di tutte le infiammazioni articolari.

Inoltre, i lamponi rinforzano il cuore e le difese immunitarie: da uno studio recente che è stato effettuato su alcuni alimenti che contengono flavonoidi, come questo frutto appunto, si è scoperto che potrebbero ridurre il rischio di morte per malattie cardiovascolari.

Ma non solo: infatti, i lamponi ridurrebbero anche i sintomi dell’invecchiamento cutaneo e dovrebbero favorire anche la memoria.

Questo frutto, inoltre, ha pochissime calorie: una sola tazza ne contiene circa 64. Se si sta cercando di perdere peso, i lamponi sono l’ideale per chi sta seguendo una dieta: infatti, danno molto il senso di sazietà.

Questi sono solo alcuni degli effetti benefici che possono dare i lamponi. State attenti, però, perché si tratta di un frutto che tendono a deteriorarsi nel giro di pochi giorni.