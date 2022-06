Fragole: come averle perfette in vaso

Desiderate una graziosa piantina di fragole sul vostro balcone? Ecco cosa dovete fare perché cresca forte e rigogliosa.

Quando parliamo delle fragole, facciamo riferimento ad una leccornia a cui pochi riescono a resistere. Il suo sapore dolce ed inconfondibile attira ogni genere di persona, persino i più piccoli – poco avvezzi al consumo di frutta e verdura – non riescono a rinunciare al consumo di questo frutto per merenda. Inoltre, si tratta di un alimento ricco di vitamine, sostanze nutritive e sali minerali. Ricca di vitamina C, la sua azione antiinfiammatoria è paragonabile a quella dell’aspirina – pur essendo un alimento del tutto naturale.

Si tratta di un frutto consigliatissimo anche per le donne in menopausa, in quanto stimola il funzionamento della tiroide e permette di contrastare gli stati di ansia e nervosismo conseguenti a tale condizione di instabilità ormonale. Inoltre, sempre in relazione al funzionamento della tiroide, la fragole cela un importante segreto: il frutto contiene iodio, fondamentale per il corretto funzionamento della ghiandola.

Da sempre considerata il frutto della passione e dell’amore, lo stesso aspetto risulta decisamente irresistibile. Per questo motivo, potrebbe rappresentare la scelta perfetta per colorare ed arricchire il nostro balcone oppure il nostro giardino. Nel prossimo paragrafo analizzeremo nel dettaglio come coltivarla nel migliore dei modi.

Fragole: ecco come coltivarle correttamente

Essendo una pianta fondamentalmente ridotta e di modeste dimensioni, è possibile coltivarla in un semplice vasetto. Ricordatevi tuttavia che più il vaso è piccolo, maggiore sarà la necessità d’acqua della pianta. Questo perché la fragola ha bisogno di un’idratazione profonda e continua, preferibilmente contemplando un terreno prettamente argilloso. In questo modo, crescerà forte, rigogliosa e sana.

Consigliamo di piantarla all’inizio della stagione calda, in modo da poterne godere dei frutti nel minor tempo possibile. Queste sono le principali condizioni da seguire se si vuole una dolce piantina di fragole nella propria casa. Essendo di dimensioni ridotte, è possibile posizionarla anche sul balcone, senza la necessità di un terreno oppure di un orto da giardino. In ogni caso, il risultato finale sarà soddisfacente anche se la fragola dovesse essere piantata in un semplice vasetto.