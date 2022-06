Estate: le bevande che ti aiutano veramente

Ecco quali sono le bevande che ci aiutano ad affrontare meglio l’estate donandoci freschezza e leggerezza

Quest’anno l’estate è arrivata con largo anticipo rispetto alla data prestabilita del 21 giugno. Le temperature molto calde, infatti, si sono fatte vedere già dalla metà di maggio, con la colonnina di mercurio che spesso ha sfiorato i 30°. Dunque, ci si attende un’estate particolarmente torrida.

Se, da un lato, c’è chi durante l’estate si barrica in casa in attesa di giornate più fresche, dall’altro c’è chi invece non si lascia intimorire e si concede volentieri un drink rinfrescante anche all’aperto. Ci sono, infatti, alcune bevande che possono aiutarci soprattutto d’estate. Ecco quali.

Ecco le bevande che ci aiutano d’estate

Essere idratati durante l’estate è molto importante. È questo, infatti, il periodo dell’anno in cui perdiamo maggiori liquidi dal nostro corpo. È molto importante, infatti, bere tanto e spesso seppur non tralasciando la corretta e sana alimentazione (da portare avanti tutto l’anno).

Ma come possiamo prepararci all’estate e capire quali sono le bevande migliori da consumare durante il periodo più bello dell’anno? È infatti molto importante bere le giuste quantità di prodotti che possono farci bene e che rappresentano un valido alleato del nostro benessere.

Idratarsi, depurarsi e cercare in tutti i modi di mantenersi leggeri (con il corpo e con la mente) è fondamentale per il benessere del nostro organismo, soprattutto in periodi dell’anno dove il nostro fisico viene messo a dura prova. È infatti importante bere almeno due litri d’acqua al giorno, in modo da non essere in deficit di liquidi, oltre che ad eliminare tossine.

Una delle bevande consigliate è infatti l’acqua funzionale. Si tratta di una bevanda che viene arricchita con vitamine e Sali minerali. Queste tipologie di acque sono senza zuccheri e ricche di nutrienti molto utili alla nostra salute. Inoltre, svolgono importanti azioni per il nostro organismo: drenante, reidratante e depurativa. Inoltre, sono particolarmente ipocaloriche e possono essere acquistate anche in lattina o in piccole bottigliette.

Le acque funzionali, inoltre, aiutano a smaltire i liquidi in eccesso, sono depurative, dissetanti, svolgono l’effetto detox e hanno un’azione drenante, oltre ad essere ovviamente dissetanti. È possibile acquistare questa tipologia di acqua direttamente al supermercato, oppure ordinarle online.